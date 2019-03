CEOE coincide en que el aumento del SMI tiene una incidencia "negativa" para el empleo

Ep

La CEOE comparte la visión del Banco de España de que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene una incidencia "negativa" desde el punto de vista del empleo, lo cual es "muy negativo" para un país como España dadas las tasas de desempleo que presenta.



Así lo ha señalado, preguntado por las proyecciones del Banco de España sobre el efecto de la subida del SMI en el empleo, el presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, que ha abundado en que este aumento del Salario Mínimo tiene impacto en los trabajadores menos cualificados y "posiblemente" en las regiones menos industrializadas y más desfavorecidas de España.



"Por tanto tiene un carácter, en nuestra opinión, regresivo", ha expuesto, a la vez que ha señalado que hay otras medidas "importantes", entre las cuales ha citado mantener la estabilidad presupuestaria dado que tras la reciente crisis, España no está "ni mucho menos" en la situación en la que estaba en el año 2010, sí que se tienen "debilidades".



DEUDA, DÉFICIT, EMPRESAS Y FISCALIDAD



De este modo, se ha referido a que la deuda pública es del 100 por cien del PIB o que España tiene un déficit público que "ha estado aumentando" y "ha aumentado considerablemente como consecuencia del aumento del gasto y no haber ingresos para financiarlos", al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de que el aumento de la fiscalidad no recaiga sobre las empresas.



Y es que para Fernández de Mesa "no es cierto que las empresas españolas paguen menos que las empresas de la OCDE de la Unión Europea", sobre lo cual ha apuntado que, si se tienen en cuenta tanto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas españolas y que son "mucho más elevadas" que las de los países del entorno, junto con el Impuesto de Sociedades España, las empresas del país "pagan muy por encima de la media tanto de la Unión Europea como de la OCDE".



"Por tanto, tenemos un sector empresarial que ya de por sí tiene una imposición muy alta y no estamos en disposición de cargar aún más, digamos, la carga tributaria porque va en detrimento de la creación de empleo, en detrimento de la creación de empresas y en detrimento de nuestra competitividad", ha defendido.



También ha aportado como dato que, en España, la base del crecimiento económico de los últimos seis años han sido dos variables "importantes" como las exportaciones y la inversión, que ambas "están empezando a desacelerarse" y que "la única manera de acelerarlas son con reformas estructurales que permitan que nuestra economía sea más competitiva", como reformas tributarias que reduzcan la presión sobre las empresas.



Ha agregado otras reformas en el mercado de trabajo que disminuyan la dualidad o mejoras en la unidad de mercado para que haya "menos regulación dispersa por el conjunto del país", entre otras medidas que, en opinión de la CEOE, permitirán que la economía y las empresas sean más competitivas.



FUTURO DE LA ECONOMÍA



El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha hecho estas declaraciones acompañado del secretario general de la CREEx, Javier Peinado, antes del inicio de la primera jornada de los Encuentros Empresariales de Extremadura 3E+ 'Sumamos Negocio' en Badajoz, en la que pronuncia la conferencia inaugural titulada 'Futuro de la economía española. Reformas pendientes'.



Así y preguntado por el título de dicha charla, Fernández de Mesa ha expuesto que el futuro de la economía española "está en cierta manera en nuestras manos" y que el objetivo de la presentación de este jueves es hacer un análisis de cuál es el entorno económico internacional y de cuál es el futuro de la economía española que "cada vez más marcada por el entorno internacional", dado que prácticamente un 30 por ciento del Producto Interior Bruto español son exportaciones.



En este contexto, ha incidido en que la española no es una economía "aislada" de lo que ocurre en el resto del mundo y en que en el ámbito internacional se vive un entorno "más complicado posiblemente este año que el año pasado" y "una cierta desaceleración económica más marcada en Europa que en el resto del mundo".



Así, ha dicho, en España en particular "no" se es "ajeno" a esta desaceleración, y aunque va a seguir creciendo en opinión de la CEOE por encima de la media de los países europeos, sí lo va a hacer menos que lo que se creía el año pasado. "De hecho hemos revisado recientemente nuestra previsiones de crecimiento a la baja", ha apuntado.



Íñigo Fernández de Mesa ha puntualizado asimismo que en un país como España que sigue teniendo una "elevadísima" tasa de desempleo comparada con los socios europeos es "muy importante" mantener un crecimiento económico "sólido", razón por la cual las políticas económicas que realice el Gobierno que salga de las próximas elecciones "van a ser fundamentales para garantizar que se reduzca el empleo y se siga creciendo".



'SUMAMOS NEGOCIO 3+S'



Sobre los Encuentros Empresariales de Extremadura 3E+ 'Sumamos Negocio', Javier Peinado ha explicado que este jueves comienzan una serie de eventos para aprovechar las sinergias de las empresas extremeñas y compartir los esfuerzos, "que no son pocos", que se están haciendo para intentar fortalecer el tejido productivo de esta región y generar riqueza a través del empleo "fundamentalmente".



"No se trata de ser chovinistas ni mucho menos, pero sí de conocernos mucho más en el día a día a las empresas y saber un poco las inquietudes que tenemos, para ello queremos que sean encuentros eminentemente profesionales y técnicos en el ámbito empresarial", ha precisado Peinado, que ha sumado que pretenden contar con alguna ponencia que aporte ideas importantes en el devenir del día a día de las empresas extremeñas, como la que ofrece en este caso Íñigo Fernández de Mesa.



Sobre este último, ha considerado que puede aportar una visión actual del futuro de la economía española y las reformas que "todavía por lo menos desde el sector empresarial" creen que "están pendientes de realizarse" y que "son precisas" si se quiere acometer un cambio de modelo productivo "que, estructuralmente, solucione los problemas y las debilidades que tiene nuestra economía, tanto a nivel nacional, y por ende la extremeña, todavía mucho más agudizada".



Más de 150 empresas, en su mayoría micropymes y pymes, participan en esta jornada en la CREEx, para la que la "principal debilidad no cabe la menor duda" es el escaso número de empresas existentes en Extremadura y su reducida dimensión, razón por la cual Peinado ha apostado por sumar negocios, aprovechar sinergias y compartir esfuerzos para fortalecer las empresas e intentar generar otras nuevas.