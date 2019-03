CREEx aboga por un plan de choque "en el corto plazo" ante nuevas incidencias en el tren

Ep.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEx), Javier Peinado, ha abogado por un plan de choque "en el corto plazo" ante las nuevas incidencias registradas en el tren extremeño, sobre las cuales ha lamentado que es un "suma y sigue" dentro de una situación que "no" va a modificarse mientras no concluyan las infraestructuras anunciadas.

"Por desgracia es un suma y sigue, sabemos que es una situación coyuntural que no va a modificarse mientras realmente no tengamos ya finalizadas las infraestructuras que están anunciadas, que algunas están licitadas pero que van al ritmo van que van", ha expuesto Peinado preguntado por los periodistas sobre las nuevas incidencias en el tren extremeño.

Desde la patronal extremeña, ha continuado, han manifestado al Pacto por el ferrocarril, "dentro de la lealtad" que les corresponde y que van a seguir manteniendo, como también a ámbitos como el Gobierno de España, ADIF y Renfe que "mientras no haya un plan de choque específico en el corto plazo" esta coyuntura "va a seguir siendo hacia delante si, evidentemente, no se toma ninguna medida con carácter de urgencia" como ven que "sería necesario para paliar la situación del ferrocarril".

Peinado ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes del inicio en la sede de la Creex en Badajoz de la primera jornada de los Encuentros Empresariales de Extremadura 3E+ 'Sumamos Negocio', cuya ponencia inaugural ofrece el presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

A modo de ejemplo de la situación del tren extremeño, el secretario general de la CREEx ha ejemplificado que Fernández de Mesa ha tenido que venir a la región en su coche particular porque "no le cuadraban los horarios ni las combinaciones del avión", mientras que el transporte ferroviario "no hacía tener seguridad ninguna" de que pudiera estar a primera hora de este jueves en la mencionada jornada como se había "comprometido" con las empresas extremeñas participantes.