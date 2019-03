Empresarios extremeños y lusos impulsan el Corredor del Sudoeste Ibérico

Ep.



El Corredor del Sudoeste Ibérico, una iniciativa impulsada por empresas principalmente extremeñas y también portuguesas, contempla a lo largo de este año y el próximo una serie de acciones con el objetivo de que se fije el compromiso para que en el primer trimestre de 2021 empiece a funcionar un servicio ferroviario de pasajeros que una las dos capitales de la Península Ibérica, Madrid y Lisboa, por Extremadura.



El coordinador de Sudoeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, ha detallado los objetivos y el programa de actividades que la plataforma llevará a cabo en los próximos meses, muchos de ellos fruto del II Foro Corredor Sudoeste Ibérico celebrado el pasado 7 de marzo en Madrid, con unos 500 asistentes de diferentes ámbitos sociales y económicos para marcar las pautas de desarrollo de este corredor.



Una infraestructura que, tal y como reconoce el propio García Salas, "no existe ni en la mente de las personas ni en las infraestructuras que lo hagan posible", en tanto que forma parte del denominado Corredor Atlántico, pero es la denominación que se le otorga a este espacio comprendido entre Madrid y Lisboa.



Con el fin de impulsar este concepto y las infraestructuras que transformen este territorio se ha editado una publicación que servirá como documento de trabajo, que no está cerrado ni acabado (el 29 de abril se presentará una nueva edición), y que recoge más de una veintena de ámbitos temáticos que justifican la conexión de este territorio, como su riqueza patrimonial, gastronómica o sus espacios naturales.



De esta forma, los objetivos que se marca para los años 2019-2020 esta plataforma, que es la "evolución" de la creada en 2017 como Extremadura en Red, unida a la portuguesa Aletejo en Red, pasan por impulsar la Hoja de Ruta 2021-2030, así como su finalidad genérica, que no es otra que conectar el corredor del sudoeste ibérico a las redes ibéricas y europeas del siglo XXI.



NO ES UN PROBLEMA PRESUPUESTARIO



Según ha señalado García Salas en una rueda de prensa este miércoles en Mérida, "no se puede alegar que el problema de infraestructuras de Extremadura sea por razones presupuestarias". En este sentido, ha recordado que el tren extremeño ha estado en los Presupuestos Generales del Estado "muchos años" y, sin embargo, "no se ha ejecutado".



Asimismo, ha subrayado que se trata de la línea de alta velocidad "más económica" de cuantas se han hecho en España, con un coste medio de 6,5 millones de euros el kilómetro, cuando otras han costado 35, y además, con los tramos más costosos ya concluidos. Y, por último, ha remarcado que la unión entre las dos capitales es una prioridad para Europa y, en esta línea, es la que cuenta con mayor subvención de fondos comunitarios.



Además, y como retos específicos para los dos próximos años, los objetivos son, en primer lugar, que en el primer trimestre de 2020 esté en servicio un tren de altas prestaciones entre Madrid y Badajoz, que deberá transcurrir sobre la nueva plataforma de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia, y desde este punto hasta la capital por las vías convencionales reformadas.



En segundo lugar que esté terminado el estudio informativo y la Declaración de Impacto Ambiental de la LAV de la provincia de Toledo, que es donde se encuentra más retrasado el proyecto, de tal forma que, según ha indicado García Salas, su trazado está aún por definir. En cualquier caso, ha propuesto que se reformen las actuales vías de la línea entre Talavera de la Reina y Madrid mientras se concluye el trazado por la capital castellano manchega.



Y, en tercer término, que las administraciones públicas sellen el "compromiso y las acciones" para que en el primer trimestre de 2021 empiece a funcionar un servicio de tren de pasajeros que una Madrid y Lisboa.



Al respecto, ha asegurado que será un servicio con una "demanda muy alta" debido a la situación del aeropuerto de Lisboa, que se encuentra "prácticamente colapsado", tras pasar en los últimos cinco años de 16 a 29 millones de pasajeros anuales debido al crecimiento del turismo, que obligan a la capital lusa a impulsar "nuevas vías de acceso".



CALENDARIO DE ACTIVIDADES



Entre las acciones prevista por la plataforma, el próximo 25 de marzo se celebrará un encuentro en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Badajoz, para analizar el Foro celebrado en Madrid. El 29 de abril tendrá lugar un nuevo foro, en este caso en la localidad portuguesa de Évora.



Ya el 2 de mayo se ha fijado la visita a la región del impulsor del movimiento del Corredor Mediterráneo Vicente Boluda, quien mantendrá un encuentro con empresarios y ofrecerá una conferencia en la que hará hincapié en la necesidad de implicación de la sociedad civil y del tejido empresarial para lograr los objetivos. También hay previsto un nuevo Foro en la primera quincena de junio en Lisboa, así como otro en Madrid en marzo de 2020.



HOJA DE RUTA



La hoja de ruta marcada por la plataforma contempla una serie de hitos concretos en el desarrollo de la infraestructura desde este mismo año 2019 hasta el próximo 2030.



Así, para los próximos meses se marcan como prioridad el desarrollo de "actuaciones contundentes" para implantar en Extremadura un "tren digno ya", siguiendo el lema de las protestas ciudadanas en esta materia, que permitan una mejora del actual servicio y evite los incidentes y accidentes



En el ámbito burocrático, antes de que concluya el año deberían estar licitados y adjudicados todos los tramos de la Línea de Alta Velocidad entre Plasencia y Navalmoral, para que estén finalizados en el 2022 y puedan entrar en servicio en el 2023.



También la finalización del Estudio Informativo y la Declaración de Impacto Ambiental del tramo Oropesa-Madrid. Elaboración paralela de los proyectos de Oropesa a Talavera y su licitación en 2019 para que estén concluidos en 2022 y resto de la LAV hasta Madrid en 2024.



Asimismo, la elaboración de proyectos y licitación de las reformas en la línea convencional entre Talavera y Madrid, con doble vía y electrificada, especialmente enfocada a mercancías y Regionales (Plasencia-Madrid).



También reclama "actuaciones contundentes" entre Monfragüe y Madrid para la entrada en funcionamiento en el 2020 del nuevo sistema de Seguridad y Gestión BLAU, actualmente en ejecución, y la finalización de las obras necesarias en las plataformas de la LAV entre Plasencia y Badajoz para que entren en servicios con nuevos trenes en el primer semestre de 2020.



Ya para el 2020, se marca el plazo de finalización de la electrificación de la LAV entre Plasencia y Badajoz y finalización de las obras pendientes hasta su total conclusión, para que entre plenamente en servicio en el primer trimestre de 2021 con un tren híbrido.



El objetivo para 2021 es el inicio de un nuevo servicio directo entre Lisboa y Madrid por Extremadura con al menos dos servicios diarios por sentido. Para ello es necesario que España y Portugal alcancen acuerdos previos para adaptar sus vías.



Dado que el corredor del sudoeste no se limita a la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, para el próximo año se marca la fecha límite para la entrada en funcionamiento de nuevos servicios regionales, entre Plasencia-Zafra y Badajoz-Villanueva de la Serena, que permitan conectar con regionales Plasencia-Madrid y Mérida-Puertollano/Sevilla. Hasta el 2021 también debería realizarse la electrificación de la línea Mérida-Puertollano.



Ya en 2022, el objetivo es la finalización de las nuevas obras de la línea electrificada entre Évora y Elvas, con entrada en funcionamiento en 2023, y un año después, en 2024, la finalización la LAV completa entre Badajoz y Madrid. Dos años más tarde llega la finalización de la LAV Elvas-Lisboa.



Por último, la plataforma da un plazo hasta 2030 para desarrollar y ejecutar el tramo ferroviario entre Plasencia y Salamanca, conocido como el tren Ruta de la Plata.