La producción industrial baja un 3,2% en Extremadura durante enero

A nivel nacional, el IPI ha aumentado un 1,8 por ciento interanual en enero, por el empuje de los bienes de consumo y los bienes de equipo, y tras haber registrado en 2018 su menor crecimiento en cinco años.



De esta forma, la producción industrial ha dejado atrás las caídas del mes de diciembre (-4,2%) y de noviembre (-3,3%) del año pasado, cuando cerró el ejercicio con un crecimiento medio del 0,8 por ciento, su menor alza en cinco años.



El alza se explica por el aumento de los bienes de consumo (+2,8, los bienes de equipo (+3,2%), bienes de consumo no duradero (+3,2%) y la energía (+1,8%), frente al retroceso de los bienes intermedios (-0,1%) y los bienes de consumo duradero (-1,4%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha aumentado un 2,4 por ciento en el primer mes del año, la tasa más elevada desde marzo del año pasado.



Por sectores, se han registrado incrementos en bienes de equipo (+4,4%), bienes de consumo (+3,1%), bienes intermedios (+0,6%), energía (+2,3%) y bienes de consumo no duradero (+1,6%), con el único descenso de los bienes de consumo duradero (-0,4%).



En tasa mensual (enero de 2019 sobre diciembre de 2018), la producción industrial se ha incrementado un 3,4 por ciento eliminando los efectos estacionales y de calendario, 4,6 puntos superior a la observada en diciembre.



Todos los sectores han presentado tasas positivas en la producción. Los bienes de consumo duradero se han anotado el mayor alza, un 1 por ciento, seguidos de los bienes de equipo (+5,2%), energía (+3,8%), bienes intermedios (+2,3%) y bienes de consumo no duradero (+1,3%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE EN 12 COMUNIDADES



La producción industrial ha subido el pasado mes de enero en doce comunidades autónomas en tasa interanual y ha disminuido en otras cinco.



Los mayores incrementos se han producido en Navarra (+7,7%), Comunidad de Madrid (+6,6%) y Castilla-La Mancha (+4,7%). Los mayores descensos se presentaron en La Rioja (-6,3%), Islas Baleares (-5%) y Extremadura (-3,2%).