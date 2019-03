ATA cree que le huelga este año va a ser "más secundada" que en 2018

Ep

"Nosotros, los autónomos y las autónomas nuestra vocación no es la huelga, porque nosotros realmente la pérdida de un día de trabajo igual que una trabajadora por cuenta ajena supone un esfuerzo importantísimo", ha espetado Carrera a preguntas de los medios este lunes en Mérida sobre el ánimo que constata entre las autónomas extremeñas para secundar la huelga del próximo 8 de marzo.



En todo caso, ha señalado que "no" es la huelga la "vocación" de dicho colectivo, aunque ha recalcado que sí entiende que "cada persona pueda manifestarse y pueda hacer lo que considere oportuno"; al tiempo que ha añadido que cree que "el 8 de marzo este año la huelga va a ser más secundada que el año anterior".



En este sentido, y con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, Candelaria Carrera ha querido "dejar claro" que son las autónomas las que están "liderando" el crecimiento del trabajo autónomo en España y en Extremadura.



"De hecho, en el último año las autónomas en Extremadura han experimentado un crecimiento del 2,7 por ciento, es decir, 6 veces más que el crecimiento experimentado por los hombres que se sitúa en un 0,4 por ciento", ha espetado Carrera, quien ha alertado de que pese a ello las mujeres autónomas siguen encontrándose "muchas dificultades añadidas, tanto a la hora de iniciar la actividad como a la hora de consolidar los negocios, como cuando llegan a la edad de jubilación".



Asimismo, ha advertido también de que "la falta de cultura emprendedora, las dificultades de acceso al crédito y, sobre todo, la corresponsabilidad y las dificultades de conciliar la vida laboral y familiar" siguen siendo "una lacra" para las mujeres autónomas, y ha incidido en que "eso impide que en muchas ocasiones una buena idea se convierta en un buen negocio o cuando el negocio ya está constituido se crezca en unas condiciones óptimas de competitividad".



En este sentido, el Área de Mujer de ATA plantea reivindicaciones que quiere que se articulen de una manera "seria" y "con una dotación presupuestaria", a la vez que con una evaluación de los resultados, porque "medidas sin dotación presupuestaria al final son inútiles".



Al respecto, ha defendido "sobre todo" el incremento de la tarifa plana a 24 meses, "una vez que por la maternidad" las mujeres autónomas abandonan su "actividad", ha dicho; a la vez que ha reivindicado medidas de "apoyo" a las mujeres rurales como algo "fundamental" en regiones como la extremeña donde "la despoblación sigue siendo un problema importantísimo".