CCOO demandará a las empresas que no apliquen el nuevo SMI a unos 60.000 empleados

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, ha advertido que denunciará ante la Inspección de Trabajo a las empresas afectadas por el convenio del campo que no apliquen a sus trabajadores los incrementos correspondientes a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en vigor desde el pasado 1 de enero.



Así se ha referido Lagar a la negativa de la patronal del campo extremeño a firmar la actualización de las tablas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesta por los sindicatos, que afecta a 14 categorías del convenio del campo.



Según sus propios cálculos, en virtud de esta aplicación, alrededor de 60.000 trabajadores extremeños verán incrementados sus salarios entre un 12 y un 20 por ciento.



El responsable de Industria de CCOO ha lamentado la "extraña" situación en la que queda el sector después de que la patronal se haya negado a firmar las tablas propuestas por los sindicatos, conformadas en función de la jornada anual del convenio del campo de 1.768 horas.



De esta forma, cada empresa deberá realizar sus cálculos para aplicar las subidas correspondientes a sus trabajadores.

Para ello, el sindicato remitirá estas tablas a cada uno de sus afiliados, con el fin de detectar a aquellas empresas que no aplican una subida que es aplicable desde el 1 de enero.



Y, Lagar ha advertido de que "ahí estaremos como sindicato para denunciar a las empresas que no lo apliquen y que no cumplan la ley".