El próximo 7 de marzo se celebra, por primera vez en Extremadura, FranquiShop

Badajoz se perfila como un emplazamiento único gracias a su proximidad a Portugal, que permitirá convertir el NH Gran Casino en un centro de negocios que acoja a más de 50 franquicias de diferentes sectores entre las que figuran 12 con origen extremeño.

Así pues, franquiciadores, emprendedores, inversores y curiosos se darán cita en Franquishop Badajoz. Será el próximo 7 de marzo en el NH Gran Casino de Badajoz situado en la Avenida Adolfo Díaz Ambrona, 11 de la ciudad.

De este modo, y tras varios años de parón de existencia de Ferias de Franquicia en Extremadura, la AFEX consigue traer a la región el modelo one to one, de reuniones personalizadas previamente concertadas, en el que se basa Franquishop.

CAMBIO EN EL FORMATO

El declive del modelo tradicional de feria de negocios ha comenzado en el sector de la franquicia. Así se ha hecho notar en Extremadura, donde durante unos años se celebró la Franqui-Cias, la feria de franquicias celebrada en Don Benito, hasta su desaparición por completo.

Así pues, y ante la falta de un acto que ponga en contacto a emprendedores con franquicias, la Asociación de Franquiciadores de Extremadura ha estado negociando con FranquiShop, desde noviembre de 2018, importar el modelo reuniones one to one a Extremadura.

Este modelo de reuniones con cita previa está funcionando muy bien en otras capitales de provincia como Sevilla, Málaga o Madrid entre otras.

FRANQUISHOP

La feria de franquicias FranquiShop pone a disposición de los participantes una efectiva herramienta que optimiza el encuentro directo entre los dos implicados en la puesta en marcha de un negocio: franquiciador y emprendedor.

De esta forma, gracias a su ágil formato, ambos tienen la oportunidad de valorar el interés mutuo previamente y luego personalizarlo, a través de reuniones de media hora el día del evento.

Con ello, se incrementan las oportunidades de éxito de los encuentros celebrados el día de la feria, contribuyendo a la expansión y ampliación del tejido empresarial bajo el formato de la franquicia en cada zona donde se celebra FranquiShop, itinerario que cada año incorpora nuevos destinos, como es el caso de Badajoz.

Desde la Asociación de Franquiciadores de Extremadura han declarado que quieren que este modelo de reuniones personalizadas se perpetúe como una fecha ineludible dentro del calendario de emprendedores, tal y como informa la AFEX en una nota de prensa.

Esperan poderlo exportar a más ciudades como Mérida o Cáceres próximamente. El evento es una oportunidad para conocer los modelos de negocios de franquicias de éxito como Carrefour, Midas o Día, entre otras… y conocer a las franquicias que tienen su central en Extremadura.

FRANQUICIAS EXTREMEÑAS

Más de 10 franquicias tendrán presencia en FranquiShop entre los más de 50 modelos de negocio diferentes que se presentarán al evento.

La franquicia Ayuda más basa su propuesta de modelo de negocio en la accesibilidad, ortopedia, productos de apoyo y ayudas técnicas para mayores, discapacitados y todo tipo de personas con diversidad funcional.

A su vez, el modelo de negocio en la red estará presente en FranquiShop de la mano de Portaldetuciudad.com, una red de medios digitales de comunicación e información local de ciudades de toda España formada por más de 250 portales activos.

El producto ibérico de la dehesa de Extremadura da lugar a un concepto de negocio basado en una tienda gourmet / taperías con productos de máxima calidad que presentará el próximo 7 de marzo la franquicia Corte y Jamón.

La galardonada franquicia La Botica de los Perfumes también estará presente en la primera edición de FranquiShop presentando su modelo de negocio basado en perfumes y cosmética natural de alta calidad a precios competitivos.

El sector de la hostelería y restauración estará representado con las cadenas de Asasur, Crónicass Carnívoras y Wyco. El primero, Asasur, presenta un modelo de negocio basado en pollos y comida casera para llevar.

Por su parte Crónicass Carnívoras se sale de lo común al ofrecer una amplia carta de tapas, hamburguesas, bocadillos y burritos. Por último, Wyco ofrece comida desenfadada de estilo urbano con inspiración americana al mejor precio.

La moda femenina estará presente en FranquiShop a través de 9noventay9, cuenta con moda joven, señora, tallas grandes y premamá en sus tiendas con un modelo de negocio basado en tres precios únicos: 9,99€, 19,99€ y 29,99€.

Por su parte, Laserum presenta un concepto único de depilación láser que cuenta con la tecnología más puntera del mercado, lo que les permite ofrecer una gran variedad de servicios a un precio altamente competitivo.

Uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años es el de las gasolineras low cost que tendrá representación extremeña en FranquiShop gracias a la franquicia Fast Fuel, creada con el objetivo de ofrecer los mejores precios del mercado.

Otra de las franquicias extremeñas presentes en FranquiShop es Electrocash, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. En sus tiendas puedes encontrar una amplia gama de electrodomésticos, electrónica, TVs, etc., a precios increíbles.

El sector de la óptica y audiología tendrá representación extremeña gracias a Perfect Visions & Audio Perfect. Presentan un modelo de negocio centrado en la cercanía y confianza con el cliente sin olvidar al equipo formado por especialistas.

Para que los extremeños y visitantes de FranquiShop estén informados de primera mano de toda la información sobre franquicias estará presente el portal ZonaFranquicias.es, que también ofrecerá sus servicios a franquiciadores.

Ágora Franquicias pondrá a disposición de los asistentes sus servicios como consultora especializada en desarrollar proyectos de franquicias por completo para convertir negocios exitosos en franquicias.

Por último, AFEX dispondrá de un espacio para asesorar gratuitamente a cualquier interesado en ampliar información en este sector.