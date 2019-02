Unai Sordo pide al Gobierno que corrija por Real Decreto aspectos de la reforma laboral

Ep

El secretario confederal de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el Consejo de Ministros del próximo viernes, el último antes de la disolución de las Cortes Generales, derogue por Real Decreto algunos aspectos de la reforma laboral porque "hay tiempo para hacerlo" y "no sirven las excusas".



Sordo cree que es "perfectamente posible" hacerlo y ha adelantado que "no aceptará las excusas" de que esta medida no es de "urgente necesidad", porque "todos" los decretos que se están promulgando los viernes "son exactamente igual de urgentes, o no, que la derogación de la reforma laboral", ha dicho.



El líder sindical cree que ese Real Decreto Ley, que se puede promulgar la próxima semana, debe llevar la corrección de "aspectos fundamentales" de la reforma laboral, e insiste en que Pedro Sánchez "tiene que impulsar" esa reforma y convalidarla a través de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, además de "adelantar" medidas sobre la derogación de la reforma de pensiones de 2013.



"Nosotros somos una organización seria y no nos gusta tomar medidas en los tiempos de descuento de la legislatura, pero ha sido el Gobierno quien no se ha atrevido todavía, desde el mes de diciembre, a poner estos decretos encima de la mesa para discutir estos asuntos en sede parlamentaria con calma y abordando los temas uno a uno", ha incidido.



Sordo ha recordado que ha sido el presidente del Gobierno el que ha adelantado las elecciones generales por lo que, a su juicio, "no le puede endosar a nadie la responsabilidad de lo que no se ha hecho en los últimos meses".



"Espero que el Gobierno sea consciente de que parte de su base electoral es clase trabajadora que está esperando a saber si las camareras de piso van a seguir cobrando salarias de miseria, si las empresas subcontratadas van a seguir estando en condiciones de miseria, si va a haber un control efectivo de las jornadas, o si se va recuperar el subsidio de los 52 años", ha subrayado.



En una rueda de prensa en Cáceres, el máximo responsable de CCOO ha insistido en que la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral "se puede y se debe hacer", para "corregir las reformas pensadas para empobrecer a la clase trabajadora española", y ha pedido que, en la próxima legislatura, se aborden "debates de fondo" sobre el modelo de relaciones laborales o el sistema de pensiones.



Sordo ha hecho estas declaraciones tras participar en un encuentro de responsables sindicales de Extremadura y las comunidades limítrofes para analizar la situación y el futuro del tren en la región extremeña.



BRECHA SALARIAL



En su comparecencia se ha referido también a la brecha salarial que sigue siendo, según sus palabras, "uno de los grandes déficits del país" porque la "desigualdad de género entre hombres y mujeres es general y tiene una vertiente muy clara en la brecha salarial".



Según ha indicado, la diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres, "tiene su origen en multitud de factores", ha señalado el líder sindical, que ha apuntado que, según un informe de CCOO, las mujeres ganan de media unos 5.500 euros menos al año que los hombres, por lo que para que las mujeres tuvieran el mismo salario que los hombres tendría que incrementarse en un 29% su sueldo.



Si hablamos del salario por hora, la diferencia es de un 17% menos en las mujeres y esta "anomalía" se debe a que las mujeres copan el 75% de la contratación laboral a tiempo parcial en España, que suele ser "no deseada" y "esconde alargamientos fraudulentos de jornada".



También hay diferencias "enormes" en los complementos retributivos entre hombres y mujeres que, en parte, tienen que ver con la capacidad de las empresas de disponer de esos complementos y con que las mujeres se ocupan "prácticamente en exclusiva" de los cuidados a personas dependientes, enfermos o menores.



De hecho, según ha explicado, el 92% de los permisos por cuidados de hijos y el 86% para cuidar a otros familiares lo utilizan mujeres y esto hace que tengan carreras profesionales más discontinuas, lo que acaba afectando a su nivel retributivo.



Además, según ha indicado, las mujeres tienen un 11% menos de ocupación que los hombres y este aspecto se centra en las edades intermedias, que es cuando se dan esas políticas de cuidados a dependientes. Por eso, desde CCOO se plantean medidas "integrales" como políticas de atención a la dependencia más "eficaces" que las que hay.



"La atención a la dependencia, ese pilar del estado de bienestar, sigue teniendo series déficit en nuestro país y son suplidos por las mujeres de forma mayoritaria y esto acaba afectando a sus carreras profesionales, a sus salarios y, finalmente, a sus pensiones, donde la brecha es mayor", ha concluido Sordo.