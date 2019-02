UGT Extremadura reivindica una Ley de Igualdad Salarial para acabar con brecha sueldos

Ep

La secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, ha reivindicado la dotación de una Ley de Igualdad Salarial para acabar con la brecha de género entre hombres y mujeres en dicha materia.



Asimismo, ha considerado "necesarias" políticas públicas en materia de igualdad en cuestiones como la "equiparación" del permiso de paternidad al de maternidad y la "universalización" de la escolarización de cero a tres años, entre otras.



Entiende al respecto que este recorrido se allanaría con una Ley de Igualdad Salarial, que además de "avanzar" en los conceptos, incluya la "obligatoriedad" de introducir la igualdad salarial en "todos" los Convenios Colectivos y Planes de Igualdad, a "reforzar" la Inspección de Trabajo y a "sancionar" los incumplimientos por parte del empresariado.



En rueda de prensa este viernes en Mérida con motivo del "Día Internacional de la Igualdad Salarial" y para presentar un informe dicha temática que tiene como base la estadística oficial del INE de salarios brutos consolidados, correspondientes al año 2016, Ladera ha advertido así de que mientras que la brecha salarial en Europa es del 16,2 por ciento, en España es del 22,35 por ciento, y en Extremadura del 19,46 por ciento (un 1,21 por ciento menos que el año anterior).



También, ha alertado de que las mujeres en la región cobran una media de 17.360,28 mientras que los hombres cobran una media de 21.554,75 es decir, una diferencia de 4.194,47 euros brutos anuales.



Al mismo tiempo, ha ahondado en que las mujeres extremeñas son las que "peor" remuneraciones tuvieron tanto a nivel medio como en otros extremos de distribución salarial.



Esto las convierte en "trabajadoras pobres", según ha indicado basándose en el informe, ya que "miles" de ellas están situadas por debajo del umbral de la pobreza, y a pesar de tener trabajo, están "condenadas" al riesgo de pobreza en la tercera edad ya que esos ingresos "tan bajos" repercuten en prestaciones y pensiones "muy bajas" también.



SITUACIÓN EN EXTREMADURA



De este modo, ha indicado que las mujeres extremeñas son las que perciben los salarios "más bajos" de todo el país, y los hombres ocupan el segundo lugar en la cola, informa en nota de prensa UGT.



Entiende, en este sentido, que el empleo "estacional" que se registra en Extremadura es un factor "muy influyente" en esta cuestión; y advierte igualmente de que las mujeres siguen ostentando "mayoritariamente" las contrataciones temporales, la parcialidad en la jornada y son "mayoría" en sectores donde "redunda" la precariedad laboral.



Asimismo, analizando la brecha por tramos de edad, según ha apuntado la sindicalista, se puede concluir que "a mayor edad, mayor brecha salarial".



Con ello, afirma que la brecha salarial entre hombres y mujeres "no sólo" responde al lugar de residencia o a los umbrales de sueldo, sino que se "acrecienta" conforme aumenta la edad. Es más, las diferencias se "agudizan" entre los 26 y los 45 años, edades con las que "muchas" mujeres todavía tienen que pagar un "peaje" por ser madres y cuidar de sus hijos, añade.



También, es en el tramo que va desde los 55 y más años, donde más se "ensancha" la brecha, alcanzando una diferencia de casi 5.400 euros entre ambos sexos, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del año 2016.



BRECHA SALARIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD



Por su parte, en cuanto a la Brecha Salarial por sectores, UGT saca como conclusión según los datos del INE que las variaciones interanuales, (del año 2016 respecto al año 2015) atendiendo al sexo, se reducen los salarios de las mujeres en industria (-10,8 por ciento) y aumentan en servicios (0,6 por ciento); mientras que en los hombres disminuyen en servicios (-1,9 por ciento) y construcción (-0,9%), y suben en industria (1,1 por ciento).



Además, sube la Brecha Salarial en industria (menos presencia de la mujer en este sector) y baja en el Sector Servicio, ha añadido María José Ladera.



Ha señalado también que el mercado laboral ocupado por las mujeres suele tener carácter "temporal" y además suelen estar en sectores "precarizados", motivo por el cual ha indicado que UGT valora "muy positivamente" la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que entró en vigor este año, ya que son las mujeres las que en su "mayoría" son perceptoras de dicho salario y es ésta una cuestión que va a "incidir directamente" en la bajada de la Brecha Salarial, entiende.



PLANES DE IGUALDAD Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA



A su vez, la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura ha defendido que las Planes de Igualdad y Negociación Colectiva son dos herramientas "fundamentales" para "combatir" la Brecha Salarial.



En este sentido, ha apostado por que haya "más compromiso" por parte de los empresarios en esta materia, ya que este año junto con la renovación de los Convenios Colectivos se tendrá como objetivo negociar Planes de Igualdad en empresas 250 trabajadores y también en aquellas que no lleguen a este número.



Al respecto, tras incidir en que la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres daba carácter "obligatorio" a las empresas con más de 250 a implantar Planes de Igualdad, la sindicalista ha lamentado que la "realidad" empresarial de la comunidad autónoma es que "más del 95 por ciento" de esas empresas "no" tiene esas características.



Así, entiende que una "buena herramienta" sería plasmar dentro de los Convenios Colectivos Sectoriales el carácter "obligatorio" de implantar esos Planes de Igualdad en las empresas que están dentro de su ámbito funcional.