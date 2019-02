UGT critica la "insuficiencia" del ritmo de creación de empleo en Extremadura

Así, UGT Extremadura ha considerado que su aplicación está llevando a que la recuperación tras la crisis concentre sus beneficios "única y exclusivamente en el lado del capital", mientras que los trabajadores contemplan cómo los "supuestos beneficios" se limitan para ellos a incrementar la probabilidad de conseguir encadenar "contratos precarios y mal pagados que no le permiten salir de la pobreza".



De esta forma, ha valorado el sindicato que el número de desempleados registrado el pasado mes de enero en la región haya subido en 4.624 personas con respecto al mes anterior, por lo que la cifra total se sitúa en 106.167 desempleados.



En términos generales, UGT Extremadura ha indicado que la alta subida del paro que ha tenido la región "no deja de ser un dato coyuntural" que tiene que ver con la "alta estacionalidad" de muchos de los sectores productivos de la economía regional.



Así, y a pesar del "fuerte aumento mensual", el dato interanual es "positivo", registrándose una reducción de en torno al 7,5 por ciento que, a la vista del mismo período del año pasado, "parece constituir una tendencia", en opinión del sindicato.



A este respecto, UGT ha expuesto que desde el año 2014, cuando Extremadura alcanzó el peor dato de paro registrado de la década, la reducción en el número de desempleados alcanza el 30,44 por ciento, y el 10 por ciento respecto al año 2010.



Según el sindicato, "en cualquier caso, y entendiendo que cualquier reducción del número de desempleados es un dato positivo, manifestamos la insuficiencia del ritmo de creación de empleo, que no va a conseguir colocarnos en una buena posición si no se acelera mucho".



FEMINIZACIÓN DEL DESEMPLEO



Asimismo, UGT Extremadura se ha referido a la feminización del desempleo, donde ha expuesto que la reducción del paro femenino (siempre en términos interanuales) alcanza tan solo un ritmo cercano a la tercera parte de la que se produce entre los hombres.



Además, ha mostrado su preocupación por el "gravísimo problema" de exclusión que se percibe en los grupos de mayor edad, ya que un 34,5 por ciento de los parados se encuentra entre los mayores de 45 años.



También resulta "muy destacable" el aumento entre los mayores de 60 años, causado por el fin de los contratos de relevo, por lo que UGT Extremadura ha considerado "imprescindible" que se aborde "con urgencia" un plan de jubilaciones anticipadas que impida la aparición de "bolsas de pobreza y marginalización" que empieza a producirse entre los trabajadores de quienes las empresas prescinden en su edad madura, cuyas pensiones, al reducirse como consecuencia de la prolongada situación de desempleo, "perpetúan una situación lamentable".



SECTORES



Por sectores, UGT Extremadura ha apuntado también que el aumento del paro se concentra especialmente en los sectores de Servicios, Agricultura y Administración Pública, por factores estructurales relacionados con su estacionalidad.



Así, en el caso del sector Servicios, se nota especialmente la predominancia de los subsectores relacionados con la hostelería, que tienen un "excesivo peso", en detrimento de otros de mayor nivel, relacionados con el desarrollo tecnológico, que no están creciendo al ritmo que "sería deseable".



CONTRATACIÓN



Otro aspecto analizado por UGT es el de la contratación, en donde ha expuesto que un aumento del número de parados de en torno a 4.600 personas se ha resuelto con más de 48.000 contratos, lo que da una idea del estado de las relaciones laborales y explica la "necesidad imperiosa de revertir las sucesivas reformas del mercado de trabajo".



Por lo que respecta a la sectorialización de los contratos, existe un aumento de la contratación en el sector de la Construcción que responde a la "práctica fraudulenta" de despedir a los trabajadores en diciembre para ahorrar los costes de los puentes y días festivos, para volver a contratarlos en enero.



Esta práctica, para el sindicato, tiene una triple componente que le preocupa "sobremanera", toda vez que es un "fraude contra los derechos de los trabajadores", carga sobre la sociedad una parte de los costes que debería afrontar el empresario e introduce un "factor de distorsión en el mercado".



"Al suponer una ventaja competitiva ilegítima a favor de los empresarios desaprensivos y contra los honrados, que ven cómo sus costes son superiores a los de quienes se saltan la ley a la torera", ha añadido.