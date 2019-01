Miles de agricultores en Badajoz piden al Gobierno actuar ante los bajos precios del campo

Ep.

Miles de agricultores y ganaderos extremeños, unos 4.000 según la organización y unos 2.000 según la Policía Nacional, han secundado este jueves en Badajoz la manifestación convocada por las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura bajo el lema 'Juntos por un campo con futuro, defendamos lo nuestro' para reclamar "precios justos" para sus producciones, debido a un "mal funcionamiento del mercado".



En declaraciones a los medios al inicio de la manifestación, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad y ha exigido al Gobierno y al Parlamento españoles que "actúen de una vez" porque el campo "no puede aguantar más en esta situación" y "vender a pérdidas permanentemente no es posible".



Por su parte, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha pedido a los políticos europeos, nacionales y regionales que "velen más por las zonas rurales" y "se dejen ya de tanto interés de recaudar", así como que "se invierta donde realmente se fija población, donde se genera riqueza y se genera empleo, que es en Extremadura en nuestras zonas rurales".



En un sentido similar se ha pronunciado el presidente de cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, quien ha defendido que se trata de una manifestación "por y para el campo" y en la que piden y reivindican algo "fundamental" como los precios del campo y el "desequilibrio" que se produce en la cadena de valor, en la que "no tiene sentido" que el "único que se perjudique" sea el productor.

UNA TREINTENA DE AUTOBUSES Y DOS TRACTORES

La protesta ha comenzado a partir de las 10,00 horas en la Plaza de Toros de la capital pacense, donde se han desplazado una treintena de autobuses, y ha discurrido por diversas calles del centro hasta llegar a la Delegación del Gobierno en Extremadura, donde los representantes de las organizaciones agrarias convocantes tenían previsto entregar un escrito con sus reivindicaciones a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para que se las traslade al Ejecutivo central.

Durante la manifestación, precedida por dos tractores, se han podido ver pancartas que rezaban "Por una trashumancia apícola sin fronteras"; "Nuestros camiones son nuestros tractores ¡Gasóleo profesional ya!; Por un precio justo de los productos apícolas"; "Matar vacas y cabras ¡No es la solución!", o "Precios justos para todos. Soluciones ¡ya!".

EL CAMPO TIENE UN "PROBLEMA GENERAL"

Sobre el motivo de la manifestación, Huertas ha explicado que han acudido a Badajoz "todo el campo extremeño", las organizaciones agrarias más representativas y las cooperativas porque agricultores y ganaderos tienen "un problema general", los precios de sus productos, ante lo cual ha concretado que exigen la regulación de esta situación porque en los últimos años en la mayoría de los sectores tienen precios por debajo de los costes de producción.

"Así no podemos continuar y esto hay que dejarlo claro, y por eso es por lo que consideramos que se tiene que regular esta situación, estamos pidiendo que haya una ley que marque el etiquetado claro de nuestros productos con el sitio de origen", ha recalcado en aras de que el consumidor "pueda diferenciar y no le engañen, como ocurre ahora".

También ha pedido que se regule que puedan sentarse con la industria y la distribución a negociar costes de producción y "en base a eso se paguen los precios de nuestros productos".

"Si queremos garantizar el futuro para la agricultura y ganadería tenemos que vender a precios que nos cubran los costes de producción y nuestro salario", ha defendido Ignacio Huertas.

FRENO AL DESARROLLO

Por su parte, Juan Metidieri ha aseverado que agricultores y ganaderos defienden las zonas rurales y ha tildado de "evidente" que no se manifiestan por "capricho", sino que es "la consecuencia de unos políticos que entran en el olvido en el momento que empiezan a gobernar", dado que llevan "años", "décadas" y "legislaturas" reivindicando "lo mismo", que necesitan "unos precios justos y unas medidas que no sirvan de freno al desarrollo de nuestra economía, al desarrollo de nuestras zonas rurales".

Ha agregado además que ante enfermedades como la tuberculosis en el vacuno "la única solución que se nos aporta es seguir matando vacas" o que la norma de calidad "no sirve como está ya" y "hay que abrirla", al tiempo que ha sostenido que esta manifestación en la capital pacense es "una demostración de que el campo está unido" y que "así no se le puede parar".

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

Ángel Pacheco ha sostenido a su vez que desde el minuto uno Cooperativas se sumó a esta manifestación en la que, sobre todo, piden que "de una vez por todas se prohíba la venta a pérdidas" dado que "no puede ser" que algunas cadenas de distribución utilicen los productos agroganaderos "como reclamo" y "los pongan en lineales muy por debajo de los precios que reciben nuestros agricultores de una forma lamentable".

A este respecto, ha añadido que depende de los productos, pero que hay veces en las que se puede multiplicar el precio que recibe el productos "por 10, por 50, por 100". "Puedes encontrarte un kilo de algún producto a menos de un euro al productor y encontrártelo a 7 u 8 euros en el lineal", ha criticado.

EL PSOE SE UNE A LA PROTESTA

También el PSOE de Extremadura se ha querido "unir a la petición de unos precios justos para los agricultores" y, en concreto, el secretario de Agricultura y Ganadería socialista, Juan Antonio Merino, presente en dicha manifestación ha sostenido que "esto es un problema en el que siempre" han trabajado "para dar soluciones" y que "no surge hace siete meses con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Para Merino, agricultores y ganaderos cuentan con ayudas "pero la sociedad no debe entender que son suficientes mientras que no reciban un precio justo por las producciones", a la vez que ha defendido que el actual proceso de negociación de la reforma de la Política Agraria Común es una "oportunidad" para trabajar sobre la capacidad de negociación de precios que deben tener los productores, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

Igualmente, ha valorado "positivamente" el acuerdo tomado en Bruselas para luchar contra las prácticas comerciales "desleales dentro y fuera de nuestras fronteras" y ha abogado por desarrollar normas que "entren a equilibrar la cadena de valor" para que el precio que se paga en el lineal de venta "tenga una repercusión justa en lo que cobran los productores", para lo cual es "importante" el etiquetado identificando el origen de los productos.

"La venta a pérdidas debe perseguirse con contundencia, porque la práctica de utilizar los productos agroalimentarios como reclamo comercial provoca que los productores tengan que vender cada vez más barato para poder competir", ha lamentado Merino, que ha concluido señalando que el Gobierno de España acaba de aprobar una norma para prohibirlo y que deben "estar vigilantes a que sea eficaz".