CCOO y UGT retoman movilizaciones por el sector del comercio de la alimentación

Los sindicatos CCOO y UGT van a retomar este viernes, 1 de febrero, las movilizaciones para exigir a la patronal del sector del comercio de alimentación un "convenio justo" en la provincia de Badajoz, que contemple unas condiciones de trabajo y salario "dignas" para los casi 4.000 trabajadores que dependen del mismo.

Y es que, según informa CCOO en una nota de prensa, tras las concentraciones del pasado mes de diciembre, la patronal accedió a sentarse a negociar, pero "mantiene su actitud de cerrazón" al pretender "rebajar los derechos ya reconocidos anteriormente y de no aceptar un incremento justo de las retribuciones".

Así pues, ante esta situación de "bloqueo", desde las federaciones de Servicios de CCOO y de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT se ha programado un nuevo calendario de movilizaciones para los meses de febrero y marzo con la convocatoria de seis concentraciones.

En concreto, la primera de ellas tendrá lugar este próximo viernes, 1 de febrero, a las puertas del supermercado La Plaza de Dia en Badajoz, sito en la Plaza de San Francisco, a las 12:30 horas.

No obstante, señalan que los responsables de Supermercados La Plaza de Dia y de Supermercados Al Lado, que son las empresas que conforman la patronal, "tienen aún la oportunidad de apostar por la paz social y resolver el conflicto" en una reunión del Órgano de Mediación y Arbitraje de la Junta de Extremadura prevista para este jueves, 31 de enero.

"De su voluntad de negociar y de reconocer que durante años se han estado perdiendo derechos y poder adquisitivo por parte de las plantillas, y que no se puede seguir por ese camino, depende que se pueda o no alcanzar un acuerdo satisfactorio para todo el sector", señalan desde el sindicato, que añaden que la patronal tiene "bloqueada con su postura la regulación laboral" de los casi 4.000 trabajadores y trabajadoras afectados en la provincia por este convenio.

Ambos sindicatos mantienen que se necesita "una salida negociada" del convenio, pero ha de ser "un acuerdo con derechos y subidas salariales dignos, que reconozcan a los trabajadores y trabajadoras de este sector la cesión que han hecho en los años de crisis a cambio de aceptar subidas mínimas, y todo ello en aras de mantener el empleo".

Para los sindicatos, "ha llegado el momento de que se reconozcan los esfuerzos" de las plantillas de estas empresas y se produzcan "unos incrementos salariales que estén acordes con la notable recuperación de beneficios que están disfrutando las empresas del sector".

Finalmente, según CCOO y UGT, la patronal "no solo no está dispuesta a que estos beneficios lleguen en parte también a los bolsillos" de sus trabajadores, sino que además "pretende recortar aún más sus derechos", en tanto que su intención es "aumentar la carga de trabajo y las dificultades para conciliar vida familiar y laboral, ampliando el número de festivos de posible apertura a todos los del año, cuando hace tiempo no se permitía ninguno, y limitar el disfrute de tarde de licencia en los días de feria a una sola jornada", concluyen.