Cs critica "abandono" del sector agrícola en región pese a ser de "mayor peso específico"

El secretario de Programas de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha criticado el "abandono" del sector agrícola en la región a pesar de ser el de "mayor peso específico" dentro de los sectores económicos.

"Los agricultores se sienten abandonados y por ello consideramos que los políticos deben defenderlos y apostar por ellos para que no se quede en un sector residual", ha recalcado Salazar con motivo de su asistencia este miércoles a la inauguración de la feria Agroexpo en Don Benito.

En esta línea, Salazar ha remarcado que Cs asiste a este certamen en apoyo a un sector "tan importante" en la región y "no sólo ahora, sino también para el futuro", ya que "no debería ser un sector residual sino un sector puntero, y apostar sobre todo por la especialización".

Así, Cs ha destacado que el sector agrícola extremeño "no está contento", como ha podido comprobar Salazar en la protesta organizada por organizaciones agrarias, quien ha criticado que la consejera extremeña del ramo, Begoña García Bernal, no estuviera presente el lunes en la reunión del Consejo Consultivo Extraordinario para abordar la PAC.

"Los políticos no podemos estar alejados de este sector, no podemos no escuchar sus reivindicaciones y consideramos que no se le está dando la importancia que tiene. Ellos se sienten abandonados por los políticos, nosotros queremos cambiar esto y a partir de mayo tendremos la oportunidad de hacerlo", ha concluido Salazar.

Por otra parte, en la inauguración de Agroexpo han asistido los coordinadores de las agrupaciones locales de Ciudadanos en Don Benito y Villanueva de la Serena, Alejandro Alarcón y Rodrigo Mendoza, quienes han mostrado su apoyo a este sector, que es "clave" para la economía de esta comarca, aunque ven que se "siguen incumpliendo las promesas".

"Promesas que no se están cumpliendo como es la del nuevo hospital, tan necesario debido a la situación actual que se encuentra porque se ha quedado obsoleto para las necesidades de la zona", han sentenciado los coordinadores.