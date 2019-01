Manifestación de La Unión en inauguración de Agroexpo tendrá limitado el uso de tractores

La manifestación convocada por la Unión este miércoles, 23 de enero, coincidiendo con la inauguración de Agroexpo en Don Benito (Badajoz) tendrá limitado el uso de tractores, según ha apuntado la Delegación del Gobierno.

En concreto, la Junta Local de Seguridad se ha reunido este martes para, entre otros aspectos, analizar las medidas y dispositivos a adoptar como consecuencia de dicha manifestación.

Dichas medidas, tal y como ha apuntado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, se corresponden con las dispuestas en la Resolución de dicha institución que autorizó la manifestación, si bien dispuso determinadas condiciones para garantizar la seguridad de bienes y personas.

"Condiciones que han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mediante sentencia que desestima íntegramente el recurso formulado por organización convocante e impone a ésta las costas del proceso", ha apuntado la Delegación.

Entre dichas medidas, que la sentencia considera "proporcionadas y acordes a derecho", se encuentra la de limitar el uso de tractores por los manifestantes, de modo que los mismos quedaran estacionados a cierta distancia del lugar de máxima afluencia evitando así "riesgos para la integridad de las personas" y cumpliendo asimismo las recomendaciones que en materia de prevención de lucha antiterrorista vienen referidas a la circulación de vehículos pesados.

La Junta Local de Seguridad de Don Benito ha coordinado también los dispositivos de seguridad y protección civil necesarios para el desarrollo de la XXXI edición de Agroexpo, que se celebrará en Feval, entre el 23 y el 26 de enero de 2019 y a la que se espera la asistencia de unas 80.000 personas.

Cabe destacar que esta reunión ha estado copresidida por el alcalde de la localidad, José Luis Quintana, y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Badajoz, Francisco Mendoza Sánchez, a la que también han asistido el jefe superior de Policía de Extremadura y diversos mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

LA UNIÓN LO CALIFICA DE "VERGÜENZA"

Por su parte, La Unión de Extremadura ha considerado que es "de vergüenza" la decisión de que su manifestación en la inauguración en Agroexpo, en Don Benito, este miércoles, vaya a tener limitado el uso de tractores, y ha añadido que pese a ello mantiene la tractorada prevista.

Según ha defendido, el objetivo de la convocatoria es "exigir" al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, medidas para evitar "la ruina" del sector.

De este modo, los tractores saldrán de las distintas localidades de las Vegas Altas del Guadiana y llegarán alrededor de las 09:30 horas a Don Benito, y los participantes en la cita se concentrarán a partir de las 10:00 horas en Feval, tal y como señala en una nota de prensa la organización agraria.

A este respecto, ha criticado que "por prohibición expresa de la Delegación del Gobierno, los tractores en vez de aparcar en las inmediaciones de las instalaciones de Feval, aparcarán en el polígono colindante de Las Cumbres y desde allí se manifestarán andando hasta la entrada de las instalaciones de Feval".

Por ello, considera que "es de vergüenza la postura de los políticos, que no sólo no arreglan los problemas de los agricultores sino que además no autorizan" que se pueda manifestar "para protestar por su incompetencia".

"Es curioso que se permita a los taxistas manifestarse por medio de las principales calles de Madrid y Barcelona con sus taxis y en cambio no se permita exponer nuestra protesta con los tractores en las inmediaciones de Feval", lamenta La Unión de Extremadura, quien considera que "ni el presidente ni el ministro quieren ver un tractor como no sea en las exposiciones".

Finalmente, sobre este mismo respecto y tras incidir en que "la consejera de Medio Ambiente nos manda a trabajar", y en que "la delegada del Gobierno lejos del ministro", la organización agraria señala que "cuando comience la campaña electoral habrá que informar a los agricultores de la región, tanto la gestión de los políticos como las prohibiciones de poder ejercitar el derecho a decirles lo cabreados" que se sienten "con su gestión", ha sentenciado.