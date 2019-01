Creex afirma que las explicaciones de ADIF y Renfe "no son suficientes"

Ep

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Francisco Javier Peinado, ha considerado que las explicaciones ofrecidas por Renfe y Adif en la reunión del Pacto por el Ferrocarril celebrado este lunes "no son satisfactorias y no están acordes" a la coyuntura de las infraestructuras en Extremadura.



Peinado ha valorado de esta forma la reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril celebrado este lunes con la asistencia de los responsables de Renfe y Adif, en la que se han analizado los últimos acontecimientos en torno al tren y las decisiones adoptadas por el Ministerio de Fomento.



A este respecto, el secretario general de la Creex ha asegurado que no son explicaciones "suficientes para dar respuesta a los problemas actuales en un periodo de tiempo asumible".



Por otro lado, Peinado ha destacado la "unidad y sensibilización" de todos los extremeños en torno al Pacto Social y Político por el Ferrocarril, que la Junta, la Creex y los sindicatos firmaron en marzo de 2016 y que fue ratificado por todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura en mayo de ese año, según informa la Creex en nota de prensa.



"Desde entonces, han sido numerosas las adhesiones de ayuntamientos, instituciones, asociaciones y colectivos económicos y sociales y de toda la ciudadanía, que de manera anónima se han sumado al Pacto para reclamar un tren digno para nuestra región", ha recordado Peinado.



Asimismo, ha puesto en valor la participación de la sociedad extremeña en las movilizaciones convocadas por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Badajoz, que tuvo lugar en octubre de 2016; en Madrid (noviembre 2017) y Cáceres (noviembre 2018), que han sido un "éxito absoluto de convocatoria".



Unas protestas que, a juicio de Peinado, han servido para que el "conjunto de España sea consciente de la situación lamentable y crítica de nuestras infraestructuras, más allá del afán de protagonismo de algunos colectivos y personajes".