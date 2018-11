Podemos va a "estudiar bien" las cuentas para decidir si presenta enmienda a totalidad

Ep

El Grupo Parlamentario Podemos ha señalado que va a "estudiar bien" el contenido del proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2019 antes de decidir si presenta una enmienda a la totalidad, para la que está "a tiempo" ya que el plazo concluye este miércoles, 14 de noviembre.



Así lo ha destacado la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, tras la Junta de Extremadura en la que no ha anunciado si finalmente la formación presentará enmienda a la totalidad de las cuentas o no, aunque sí ha avanzado que su grupo no va a apoyar la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP, ya que es "sumamente irresponsable", porque "ya la anunciaron incluso antes de tener los presupuestos encima de la mesa".



"Sabían lo que iban a hacer, y daba igual lo que presentara el PSOE", ha señalado Irene de Miguel en alusión al PP, tras lo que ha asegurado que en Podemos no son "tan irresponsables", y para tomar una decisión van "a esperar a estudiarlos bien, a evaluar bien estas nuevas partidas presupuestarias".



En este punto, la diputada de Podemos ha señalado que "no ve reflejado" en el texto de los presupuesto, el Proyecto Integral de Empleo que la formación morada propuesto al Ejecutivo regional, a pesar de que la región es la "campeona en desempleo de todo el Estado".



Por este motivo, "si el Gobierno no se plantea una política radical para acabar con el desempleo en Extremadura, y cree que solo con el 1,8 por ciento de un presupuesto de 5.800 millones va a solucionar el problema del desempleo", a su juicio "están en la luna, no tienen los pies en la tierra".



"Estamos a tiempo aún de presentar" la enmienda a la totalidad, ha destacado Irene de Miguel, quien ha señalado que en este momento continúan estudiando los presupuestos que ha presentado la Junta, y en el que a su juicio "se esconden las mismas recetas para seguir con los mismois problemas, que son el paro, la precariedad, la pobreza, la despoblación y la falta de oportunidades".



Con este contenido "no vemos que estos presupuestos vengan a solucionar los grandes problemas que tiene Extremadura", ha aseverado De Miguel, quien ha dicho que le "hubiera gustado" que después de presentar los presupuestos, le hubiera "llamado" la vicepresidenta o el presidente de la Junta para hablar sobre su contenido.



De Miguel ha lamentado que la Junta esperaba de Podemos "un cheque en blanco y una foto en sintonía" para sacar adelante las cuentas de 2018, tras lo que ha considerado que al presidente de la Junta "está más acostumbrado y le gusta más pactar con la derecha, porque es más sencillo", tras lo que ha admitido que con la formación morada "le cuenta más".