García destaca la labor de los profesionales que permiten avanzar en la mejora de la PAC

Begoña García ha destacado que en Extremadura trabajan algunas de las personas más cualificadas de este país para avanzar en la simplificación de los trámites de la PAC.

La consejera ha añadido que, “con unos profesionales como vosotros y vosotras no voy a ser tan temeraria como para sugerir esta medida o aquella, porque no me cabe la menor duda de que las soluciones a la complejidad actual de la PAC debe surgir precisamente de foros como éste, por eso yo os deseo que esta jornada os sea útil y provechosa porque si es así, también será útil y provechosa para más de 60.000 agricultoras y ganaderos extremeños que día a día se fajan con los trámites de la PAC”.