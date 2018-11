Vara defiende la importancia que tiene la aprobación de los PGE para Extremadura

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la importancia que tiene la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la región extremeña, con medidas como la revalorización de las pensiones o el aumento del salario mínimo interprofesional, pero se ha posicionado como "firme defensor de los tiempos", por lo que considera que no deberían adelantarse las elecciones generales en el caso de que estos no salgan adelante.



Después de reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa durante algo más de una hora y media, Vara ha señalado a los partidos constitucionalistas que "ahora" quieren "excluir" al PSOE --en alusión al PP y a Ciudadanos-- y ha aseverado que serán ellos quienes tengan que explicar por qué votan junto a los independentistas para tumbar los Presupuestos del Estado.



Asimismo, el presidente regional ha evocado su encuentro con Sánchez la semana anterior a la moción de censura que le llevó a la Moncloa, y ha asegurado que se mantiene "con tranquilidad" en su intención de agotar la Legislatura.



"Las elecciones no están para resolver los problemas de los partidos", ha advertido Vara, quien ha añadido que "algunos" pretenden que unos comicios les arreglen "los problemas" que no pueden "resolver en casa".

CCAA INTERESADA EN LOS PGE, EXTREMADURA

"Si hay una comunidad interesada en que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, esa es Extremadura", ha garantizado el jefe del Ejecutivo autonómico, y ha recalcado que "decenas de miles de trabajadores" extremeños "cobran por debajo del salario mínimo", por lo que se verían beneficiados si finalmente este aumenta a 900 euros mensuales.

También ha destacado la relevancia de las partidas en ayuda a la dependencia o para revalorizar las pensiones y ha pedido un "debate en profundidad" sobre las Cuentas estatales, ya que está en juego la calidad de vida "de las personas con nombres y apellidos".

"En esta almendra en la que vivís esto no se dice nunca", ha reprochado el presidente autonómico en relación al debate mediático de la capital de España, y ha apostillado: "Bien haríamos en recuperar las cosas importantes".

Pese a la relevancia que le otorga a los Presupuestos, Fernández Vara se ha mostrado contrario a un adelanto electoral, algo que según él evitan "los países serios".

El mandatario extremeño ha argumentado que "la estabilidad política vende" y es un escenario que "muchos inversores están buscando".

Además, ha reiterado que no deben "contaminarse" unas elecciones con otras, y ha apuntado el "reto" de las municipales, autonómicas y europeas del próximo mayo.

En estas últimas, ha pedido que España consiga tener "una voz" en Europa, para abordar hacia dónde tiene que ir el futuro de la Unión Europea.

Por último, se ha referido al impuesto de las hipotecas y ha emplazado a la decisión que debe tomar el pleno del Tribunal Supremo sobre quién debe pagarlo, si los ciudadanos o los bancos.

En cualquier caso, ha dicho que el "resultado final" no debe ser que lo pague "el conjunto de la ciudadanía" --en referencia a las haciendas públicas--, y que si el Supremo falla que deben ser los bancos quienes lo asuman, el Ministerio de Hacienda colaborará con las comunidades autónomas para que hagan frente momentáneamente a la devolución del impuesto a los ciudadanos.