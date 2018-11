UGT reclama un Plan de Empleo Especial en Extremadura

Ep.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, reclamado este lunes la "necesidad" de establecer un Plan de Empleo Especial con el fin de "acabar" según ha dicho, con la situación de "paro estructural que experimenta la región".



Así lo ha afirmado Sánchez en una rueda de prensa celebrada en Mérida en la que ha destacado que "no" valora el aumento del paro en 2.957 en octubre "ni en positivo ni en negativo" ya que, según ha explicado, "este siempre es un mal mes que confirma la estacionalidad del empleo en la región", ha señalado.



En esta línea, la secretaria general de UGT Extremadura ha recalcado la "necesidad" de implantar un Plan Especial de Empleo que permita, según ha dicho, "acabar con el problema del paro estructural" en Extremadura.



De esta forma, Patrocinio Sánchez ha destacado que para "atajar" el desempleo, la región extremeña parte, según ella, de una situación "mucho más complicada que otras comunidades autónomas", al tiempo que ha señalado que si se ofrecen "los mismo o menos recursos que a otras zonas, Extremadura nunca podrá llegar al nivel de desarrollo de otras comunidades", ha aclarado.



Así, Sánchez ha resaltado la "importancia" de la reunión que mantendrá este martes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro del cual espera, según ha dicho, "que Vara traiga compromisos serios como un Plan Específico de Empleo para la región", ha afirmado.



TEJIDO INDUSTRIAL



Por otro lado, la secretaria general de UGT Extremadura ha remarcado la "necesidad" de crear un tejido empresarial "fuerte" en la región, uno de los sectores "donde más ha subido el paro", ha explicado.



En este sentido, Patrocinio Sánchez ha destacado la "importancia" de "allanar el terreno para que la grandes empresas vengan a Extremadura", al tiempo que ha planteado como alternativa la posibilidad de ofrecer "beneficios fiscales dentro de la legalidad", con el fin de "facilitar el acceso empresarial en la región".



Asimismo, ha criticado que cuando se anuncian "grandes proyectos" en la región, "casi siempre surgen problemas ambientales", una situación que según ha dicho, ha convertido a Extremadura en "el pulmón de España donde los extremeños se asfixian sin poder salir de una situación que no es catastrófica pero tiene que mejorar", ha indicado.



PRESUPUESTOS GENERALES Y AUTONÓMICOS



Por otra parte, Patrocinio Sánchez ha mostrado la "preocupación" de UGT por los presupuestos generales y autonómicos, al tiempo que ha resaltado que le "da pena que se anteponga la campaña preelectoral a las personas", ha señalado.



Así, respecto a los presupuestos autonómicos, la secretaria general de UGT Extremadura ha resaltado que cree que "va a primar el cálculo electoral y los presupuestos se van a prorrogar", una situación que "no" le "gustaría" ya que según ha explicado, considera que las fuerzas parlamentarias encargadas de acordar los presupuestos "quieren atender a las personas", ha indicado.



Por su parte, en cuanto a los presupuestos generales, ha explicado que el acuerdo firmado con Podemos le parecía "bueno porque está orientado a las personas y a la clase obrera", al tiempo que ha resaltado que le "da pena" que se "esté jugando con las personas por la campaña preelectoral", ha afirmado.



Ante esta situación, Patrocinio Sánchez ha instado a los responsables de los presupuestos nacionales y autonómicos a que lleguen a un "acuerdo" y que el dinero se destine a políticas de empleo con el fin de que la situación "mejore, especialmente para los extremeños", ha señalado.



TREN EXTREMEÑO



Por otra parte, Patrocino Sánchez ha hecho referencia a la situación del tren extremeño destacando que el objetivo "único" de UGT por reclamar un tren "digno" para la región es que la situación y el empleo "mejoren, a través del turismo y el transporte de mercancías", ha afirmado.



En este sentido, Sánchez ha destacado que le da "pena" que haya fuerzas políticas que se "salgan" del Pacto por el Ferrocarril, del cual forma parte UGT, así como que haya personas que "llamen a la desmovilización" de la concentración convocada el 18 de noviembre en Cáceres, ha explicado.



Asimismo, la secretaria general de UGT ha recordado que su sindicato representa en el Pacto por el Ferrocarril a trabajadores "heterogéneos y diversos" que les han votado en las elecciones sindicales, al tiempo que ha recalcado que UGT "no veta a la sociedad civil porque forma parte de ella", ha resaltado.



En esta línea, ha concretado que UGT no quiere "ningún protagonismo" en la manifestación del 18 de noviembre, ya que según ha dicho, es un evento "convocado por el pacto para que los ciudadanos participen", ha afirmado.



Por último, Sánchez ha destacado que está "cansada de tantos ataques brutales por parte de los partidos políticos" que según ella, pretenden "deslegitimar" a UGT que según ha dicho, "solo defiende los intereses de los ciudadanos", ha indicado.



BOMBEROS FORESTALES



Por otro lado, en respuesta a preguntas de los periodistas, Patrocinio Sánchez ha explicado que UGT está trabajando para cumplir el acuerdo firmado en 2015 con los bomberos forestales.



Así, Sánchez ha concretado que la petición de reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, es algo "independiente que no tiene nada que ver con lo acordado", ha señalado.



No obstante, la secretaria general de UGT ha detallado que esta medida está siendo solicitada por el sindicato a nivel nacional, "al margen del acuerdo de 2015", ha concluido.