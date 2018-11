Asaja Extremadura critica que la Junta ha dejado de realizar pagos de la PAC

Ep

Asaja Extremadura ha criticado que la Junta de Extremadura ha dejado de realizar pagos de la Política Agraria Común (PAC) por falta de personal ya que, aunque 53.295 agricultores extremeños han ejecutado "en tiempo y forma" los expedientes, un total del 42% se ha quedado sin cobrar el pago único, y el 47% de los perceptores no ha recibido el pago verde.



El presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco, ha recordado que la consejera de Políticas Agrarias, Begoña García, anunció "a bombo y platillo" que se iba a proceder al abono del 50% del pago único pero la "sorpresa" es que "solo" lo han cobrado 30.497 beneficiarios y, cuando una semana más tarde, vuelve a anunciar el pago verde, éste solo llega a 27.390 agricultores.



La razón, según García, es que el sistema "está bloqueado casi en su totalidad por falta de personal" pues, la mayor parte de los impagos proceden de incidencias, algunas de las cuales se están tramitando como consecuencia de cruces informáticos.

Éstas son comunicadas a los agricultores a través de las entidades colaboradoras para su subsanación. Las mismas suelen ser contestadas en el plazo de diez días que se les conceden y, a partir de ese momento, "pasan al cajón del olvido", ha asegurado este martes en rueda de prensa en Cáceres.



"Se acumulan por miles a la espera de su resolución y pasan a los funcionarios encargados de ello, funcionarios que, por cierto, son grandes profesionales con una dilatada experiencia y que con las restricciones de personal que han efectuado no dan abasto y aunque hemos solicitado el incremento de plantilla no se nos hace ni caso", ha subrayado.



Según ha relatado el presidente de Asaja Extremadura, es imposible grabar los documentos para subsanar los trámites que se cuelgan en las aplicaciones y que se registran telemáticamente. Al no grabarse, no se subsanan y no cobran los agricultores y ganaderos.



Por ello, se pregunta a dónde ha ido el incremento de 3,9 millones de dinero presupuestado para las encomiendas de gestión, que han pasado de 2 millones a 5,9 millones de euros.



Así las cosas, la organización agraria insiste en que hay que aumentar las capacidad de los servidores para que las gestiones se realicen de un modo normal. Pide también un servicio informático propio para la Consejería de Agricultura y no compartido con otras, y que la dotación de personal de la Dirección General de la PAC sea acorde al volumen de trabajo que realizan y "no tener a los pocos funcionarios y empleados adscritos a una presión por solucionar un volumen de recursos superior al capaz de desenvolver".



SÍMIL DEL TREN



García Blanco ha usado el símil de las deficiencias del tren en la región para explicar lo que está sucediendo con los pagos de la PAC ya que, el sistema "se queda sin gasoil", es decir, sin servidores informáticos, y "cuando llegan los especialistas a arreglarlo tardan cinco días porque están los depósitos de fuel en A Coruña" y cuando lo arreglan y lo van a poner en marcha "no hay maquinista" o lo que es lo mismo, "funcionarios que graben los expedientes". "Así el tren no anda", ha ironizado.



En su intervención ha recordado que la actual campaña de la PAC supuso "un auténtico suplicio" en el tiempo de su tramitación, con "paradas masivas, imposibilidad de grabaciones, duplicidades informáticas, etc", de tal suerte, que hubo que tomar la decisión de prorrogarla durante quince días ante la imposibilidad de llevarla a cabo.



En aquel momento, Asaja ya advirtió de dos "graves problemas" que eran la falta de capacidad de los servidores y la ausencia de un equipo de informáticos propio de la Consejería para solucionar las dificultades que se pudieran ir presentando. "Al cabo de seis meses la situación no es que continúe igual, sino que se ha agravado por la falta de personal", ha concluido.