Trabajadores extremeños afrontan la vuelta a la rutina con una bajada de temperatura

Los extremeños afrontan este lunes, 3 de septiembre, la vuelta a la rutina y al trabajo que, según han aseverado, "se nota" en el ambiente e incluso en "el tiempo climatológico que ha habido un cambio" ya que han bajado las temperaturas y el día está nublado, algo que "afecta".



Así lo ha manifestado un trabajador autónomo en Mérida, en declaraciones a Europa Press Televisión, que ha apuntado que para ellos la rutina es "casi todos los días" porque "las vacaciones son cortas" pero "no hay más remedio que hacerlo así" y ha señalado que es "afortunado" por poder trabajar.



Del mismo modo, otro trabajador ha indicado que "el primer día hay que tomárselo tranquilamente e integrándote poco a poco" porque "después de estar tantos días de vacaciones resulta impactante"; además, ha indicado que "se nota" esta vuelta a la rutina en el tráfico y en las tiendas por el movimiento de gente.



A este respecto, otra trabajadora ha apuntado que "la gente está menos contenta", va por la calle "con prisas" y "hasta el día está nublado", aunque ella ha indicado que se va "ahora de vacaciones" por lo que no le afecta la vuelta a la rutina.



Igualmente, una estudiante ha confesado que lleva "muy bien" la vuelta a la rutina porque ha tenido los meses de verano "de vacaciones" y no le cuesta volver a estudiar.