Casado rechaza la subida de impuestos que estudia implantar el Gobierno por "insolidaria"

Ep.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado la subida de impuestos que estudia implantar el Gobierno de España por "insolidaria", "innecesaria" y por tener un "riesgo para la recuperación económica", al tiempo que ha instado al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a que "no enmiende el camino emprendido por el Partido Popular".



"Sánchez puede vivir de las rentas un tiempo, como hizo Zapatero, un tiempo, pero como no reanude las reformas, como lo que haga sea pedalear hacia atrás para contentar a los populistas, la economía española se puede acabar cayendo", ha advertido.



Así, lo ha señalado Casado en una intervención ante los medios en Mérida (Badajoz), en donde ha insistido en que la subida es "innecesaria" porque la recuperación económica, "gracias al Partido Popular, ya estaba llegando a España".



De esta forma, el líder de los 'populares' ha expuesto que "este año se van a recaudar más de 200.000 millones de euros", por lo que ha considerado que "no es necesario" que haya más ingresos sino que entiende que se debería "aprovechar" la recuperación para amortizar deuda, para cumplir con el déficit y para hacer los deberes en un contexto internacional.

"DEMAGOGIA" DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

En sus declaraciones ante los medios, acompañado por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, Casado ha criticado la "demagogia" del anuncio de la posibilidad de subir impuestos que lastrará, ha dicho, la recuperación económica.

Así ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que la discusión entre el Gobierno y Podemos sea, "sin ocultar las intenciones", qué "impuestos se suben y cuánto se suben", a lo que ha contestado que se subirán "todos" y que se han inventado algunos otros "que no existían en este país" ni en los del entorno europeo.

"No puede ser que cada vez que gobierne el Partido Socialista haya más impuestos, que conducen a menor crecimiento económico, a más despilfarro y a más paro, y como esto lo conocemos porque lo hemos sufrido en el 95 y en el 2011 avisamos", ha recalcado Casado.

A esto, el 'popular' ha unido algunos datos "oficiales" como la subida de la luz, el descenso de la demanda interna o el descenso de la confianza del consumidor español.

De esta manera, Pablo Casado ha expuesto que estos datos, junto a una posible subida de impuestos, se conocen solo cien días después de que llegara al Gobierno Pedro Sánchez apoyado "por los populistas, por los independentistas, por los batasunos".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que "no enmiende el camino emprendido por el Partido Popular", para lo que ha considerado necesario tener en cuenta la frase pronunciada por el político francés Jacques Delors en la que comparaba las reformas económicas con un bicicleta.

"Las reformas económicas son como las bicicletas, se puede dejar de pedalear y aguantas un poco, pero si no reanudas el trayecto te acabas cayendo", ha apuntado.

EL PP ESTÁ A FAVOR DE BAJAR "TODOS LOS IMPUESTOS"

Preguntado por los medios, Casado ha recalcado que el PP está a favor de bajar "todos los impuestos", algo que ha hecho cuando ha gobernado si le ha sido posible, ya que con la bajada de impuestos se cumple el "círculo virtuoso" de la economía por la cual cuando hay menos impuestos hay más actividad económica.

Así, en la propuesta de futuro del PP, ha dicho, que se presentará en las próximas elecciones regionales, este partido plantea que la bajada de impuestos se cuantifique en que el IRPF pueda bajar "de inmediato" del 45 al 43 por ciento en el tramo marginal máximo y del 19 al 17 en el tramo marginal mínimo.

En cuanto al impuesto de sociedades, Casado ha reconocido que, aunque está en el "mínimo histórico", entiende que se podría bajar más, y en cuanto a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, aunque su recaudación está en manos de las autonomías, el PP propone su supresión.

"Si se suben los impuestos al mandato de la izquierda populista la economía se va a resentir. Ahora que estamos en plena competencia con otros países europeos para recibir a las empresas que se van a deslocalizar después del Brexit creo que el mensaje que se lanza a Europa de que en España se suben los impuestos es muy irresponsable", ha sentenciado.