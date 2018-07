Blanco-Morales: mientras se acomete la reforma de la financiación "se pueden dar pasos"

Ep.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha defendido este jueves que "mientras" se acomete la reforma del sistema de financiación autonómica "se pueden dar pasos en la mejora de la posición de las Comunidades Autónomas en este modelo vigente", entre los que ha citado el anticipo de un año de la liquidación, la revisión del techo de gasto y "un montón de elementos que se pueden abordar ya".



Blanco-Morales se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del Grupo Popular sobre la posición de la Junta de Extremadura respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplazar la reforma del sistema de financiación autonómica.



En la formulación de su pregunta, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha explicado que el "gran acuerdo" de esta legislatura en la Asamblea "ha sido la posición común" de los grupos parlamentarios ante la reforma del sistema de financiación.



Hernández Carrón ha recordado que hace unos meses, la vicepresidenta de la Junta reclamaba el inicio de las negociaciones del nuevo modelo de financiaciones, y había "unanimidad en el PSOE para que se pactara un nuevo modelo y se presentara una propuesta ya", pero tras llegar a la Moncloa Pedro Sánchez "esa urgencia y esa necesidad de mejorar el sistema de financiación ha cambiado".



Se trata de un sistema de financiación del que, ha recordado el portavoz de Hacienda del PP, los responsables socialistas "decían que no servía y que estaba caducado", a pesar de que lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, pero del que "ahora el señor Sánchez considera que hay que aplazarlo", por lo que ha preguntado por la posición de la Junta de Extremadura ante esta decisión del Gobierno central.



LA JUNTA MANTIENE "LA MISMA POSICIÓN"



En su intervención, Blanco-Morales ha reafirmado que la Junta de Extremadura mantiene "exactamente la misma posición" que mantenía con el Gobierno anterior respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, porque "ha sido acordada y debatida" en la Asamblea de Extremadura y por tanto es la que va "a representar en todos y cada uno de los actos, ocasiones y momentos en que me tenga que pronunciar sobre una cuestión tan importante".



Según ha recordado la vicepresidenta extremeña, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión del 7 de junio, tras lo que ha reafirmado que "cada día que tenga ocasión", le va a transmitir que "sin convocar al Consejo de Política Fiscal y sin abordar las reformas posibles del sistema de financiación autonómica, se están pareciendo un poquito más a aquel gobierno que durante tres años no hizo nada por reformar el modelo de financiación autonómica" que, según ha dicho, "venía obligado a hacerse desde el año 2014".



Y es que, según ha reafirmado Pilar Blanco-Morales, "la posición de este Gobierno, las necesidades de Extremadura y sus razones no cambian porque cambie el color político del Gobierno", por lo que ha aseverado que la Junta de Extremadura va "a aprovechar todas y cada una de las ocasiones, y esta es una de ellas".



En ese sentido, la vicepresidenta extremeña ha replicado al PP que le "hubiera gustado que durante tres años hubieran sido tan claros y tan explícitos como lo son hoy a la hora de exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica".



Así, ha relatado la vicepresidenta que ha transmitido tanto al Gobierno central anterior como al actual que "un nuevo modelo de financiación autonómica requiere consensos", tras lo que se ha mostrado "dispuesta a trabajar en esos consensos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria".



"Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora, y esperaríamos a que ustedes vinieran también a ese trabajo por el consenso", ha señalado Pilar Blanco-Morales, quien ha apuntado que "mientras tanto se pueden dar pasos en la mejora de la posición de las Comunidades Autónomas en este modelo vigente", entre los que ha citado el anticipo de un año de la liquidación, revisión del techo de gasto y "un montón de elementos que se pueden abordar ya".



Por este motivo, Blanco-Morales ha reafirmado que "reforma sí" de la financiación autonómica, aunque "con los consensos necesarios", para lo cual ha señalado que cuenta con el PP, "desde aquí y donde corresponda".