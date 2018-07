La Junta defiende una reforma de la PAC que "frene" el despoblamiento rural

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha apuntado este jueves que la nueva reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) "debe frenar la sangría" que supone, a su juicio, el despoblamiento.

Al mismo tiempo, considera que ésta requiere de una "estrategia común", así como de generación de empleo en el medio rural, evitando la estacionalidad del mismo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Así lo ha asegurado la consejera durante su participación en la inauguración de la jornada ‘Plan de Acción Sindical para contribuir a un desarrollo rural equilibrado. Despoblamiento rural’, organizada por Comisiones Obreras en el Hotel Velada de Mérida.

Y es que, según sus palabras, “sin mujeres y sin hombres en el mundo rural no hay agricultura ni ganadería; sin desarrollo rural, no hay montes saludables; sin los pueblos pequeños, no puede haber una gran Europa”, ha dicho la consejera.

A su vez, García Bernal ha señalado que hay muchas otras regiones rurales de la España interior y muchas regiones europeas que "se van vaciando poco a poco", cuya población va envejeciendo mientras "crecen los desequilibrios territoriales, económicos y sociales" entre el campo y la ciudad.

“El problema demográfico es un problema de primer nivel y creo que entre todos y todas debemos poner este asunto en la cabecera de los asuntos pendientes, en la lista de problemas que hay que abordar hoy y no dejar para mañana”, ha sentenciado la consejera.