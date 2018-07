La producción industrial en Extremadura cayó en mayo al -4,1%

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de -4,1% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Frente a ello, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de 1,6%.

A su vez, la variación mensual del Índice de Producción Industrial en la Comunidad Autónoma entre los meses de mayo y abril fue de 14,4% (7,4% a nivel nacional).

Igualmente, en Extremadura, se registran tasas de variación positivas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes intermedios (16,3%) y bienes de equipo (8,8%); y negativas en bienes de consumo (-3,5%) y energía (-16,1%).

En España, se registraron tasas de variación positivas en bienes de equipo (3,9%) y bienes intermedios (4,1%). En bienes de consumo la tasa fue de -2,6% y en energía del 0,0%.

De la misma forma, en la Comunidad Autónoma el mayor descenso de producción se registra en Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

El incremento más elevado se produce en Fabricación de otro material de transporte, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

La media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de 1,1% respecto al año anterior. La tasa media en España se sitúa en 2,7%.

Igualmente, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de equipo (15,7%) y bienes intermedios (15,5%); reduciéndose en bienes de consumo (-0,2%) y energía (-6,7%), alcanzándose la tasa negativa más elevada en Industria textil.

Por último, la rama de actividad con mayor incremento de la producción fue Fabricación de maquinaria y equipo no clasificados en otra parte.



A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, dicho índice aumentó un 1,6% en mayo en relación al mismo mes de 2017, tasa 9,6 puntos inferior a la de abril. Con el repunte interanual de mayo, este indicador encadena dos meses de tasas positivas después de haber protagonizado en abril su mayor avance en una década (+11,2%).



El avance de la producción industrial en mayo fue consecuencia del aumento de la producción en los bienes intermedios (+4,1%) y de los bienes de equipo (+3,9%). En cambio, la producción bajó un 2,8% en los bienes de consumo duradero y un 2,6% en los bienes de consumo no duradero. La energía, por su parte, mantuvo estable su producción.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también presentó en mayo un crecimiento interanual del 1,6% respecto al mismo mes de 2017, tasa medio punto inferior a la registrada en abril. Pese a ello, con este avance, este indicador encadena 22 meses consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentaron tasas anuales positivas en todos los sectores salvo en el caso de los bienes de consumo duradero (-3,2%) y los bienes de consumo duradero (-1,1%). El mayor incremento lo registraron los bienes intermedios (+4%), seguido de los bienes de equipo (+3,8%) y la energía (+0,2%).



SUBE EN DOCE COMUNIDADES



En tasa mensual (mayo sobre abril), la producción industrial se incrementó un 0,9% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al incremento del 1,4% registrado un año antes y el retroceso del 1,8% de abril de este año.



Por sectores industriales, todos ellos presentaron avances mensuales, salvo la energía (-1,4%). La producción mensual de bienes de consumo duradero creció un 2,1%, mientras que la de bienes intermedios repuntó un 1,9%; la de bienes de equipo subió un 1,7% y la de bienes de consumo no duradero avanzó un tímido 0,1%.



La producción industrial se incrementó en mayo en doce comunidades autónomas y bajó en Baleares (-8,2% interanual), Madrid (-5,4%), La Rioja (-4,2%), Extremadura (-4,1%) y Asturias (-1%). Por contra, Murcia (+11,4%), Cantabria (+8,7%) y Galicia (+7,9%) presentaron las tasas más elevadas.