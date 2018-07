Hacienda ha devuelto 117,8 millones a 261.655 contribuyentes extremeños

Ep.



La Agencia Tributaria ha devuelto ya 117,8 millones de euros a 261.655 contribuyentes en Extremadura tras concluir este pasado martes la Campaña de la Renta 2017, de manera que, en estos momentos, el 81,74 por ciento de las declaraciones solicitadas y el 70,72 por ciento de los importes ya han sido abonados.



Hasta el día de ayer la agencia había registrado 459.140 declaraciones del Impuesto sobre la Renta 2017, un 0,58 por ciento menos que en la del año anterior, mientras que las declaraciones con solicitud de devolución han sumado un total de 320.100, según ha informado el Ministerio de Hacienda este jueves en una nota de prensa.



De este modo, hasta la fecha se han pagado un 1,42 por ciento menos de declaraciones por un importe que es un 0,26 por ciento inferior respecto a la misma altura de la campaña de la Renta del 2016.



En el conjunto nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 6.927 millones de euros a 11,12 millones contribuyentes, de forma que casi el 80% de las devoluciones solicitadas y más del 69% de los importes ya han sido abonados.



Hasta el día de ayer, la Agencia había registrado 19,73 millones de declaraciones del Impuesto sobre la Renta, 334.000 más (+0,36%) que en la campaña anterior en las mismas fechas, mientras que las declaraciones con solicitud de devolución han sumado un total de 13,91 millones, el 70% del total.



En estos momentos, frente a una ligera caída registrada en las declaraciones con solicitud de devolución (-0,48%), los pagos crecen un 0,29%. De igual forma los importes efectivamente devueltos crecen en mayor medida que los solicitados, ya que, mientras los importes solicitados a devolver aumentan moderadamente (+0,15%), hasta los 9.992 millones, los importes abonados a los contribuyentes a fecha de 3 de julio crecen un 1,59%, hasta los 6.927 millones.



La pasada Campaña de la Renta de 2017 ha contado, como principal característica, con la introducción de dos nuevos canales de presentación, la nueva aplicación móvil y el plan 'Le Llamamos' de confección telefónica de declaraciones.



CASI 200.000 DECLARACIONES CON LA 'APP'



La nueva 'app' ha sido utilizada por casi 200.000 contribuyentes para la presentación de la Renta. De ese total, casi 158.000 han sido declaraciones presentadas 'en un solo clic' y el resto previo paso por la web de la Agencia para realizar alguna modificación.



A su vez, 141.000 contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías y con perfil de asistencia telefónica han optado por fijar fecha y hora para que la AEAT les llame y han presentado su declaración haciendo uso del plan 'Le Llamamos.



A esto se añaden otros contribuyentes que, si bien han concertado cita para la atención telefónica, finalmente han presentado por otras vías no presenciales. La presentación por vía telefónica, sumando las tradicionales llamadas entrantes a la AEAT y el plan 'Le Llamamos', ha crecido un 83%, totalizando casi 180.000 declaraciones presentadas por esta vía.



En la pasada campaña los contribuyentes han tenido la oportunidad de prepararse con más tiempo, desde el 15 de marzo, para poder presentar su declaración desde el primer día a través de 'Renta Web', la herramienta universal que ofrece la Agencia para la gestión de todas las declaraciones.



MÁS DE DOS MILLONES DE DECLARACIONES EN OFICINAS



La AEAT destaca que estas novedades han impulsado una "nueva y fuerte aceleración" en las presentaciones durante el primer tercio de la campaña, el que se corresponde con la presentación no presencial, de manera que en esa primera parte de la campaña se habían presentado ya 776.000 declaraciones más que en el mismo periodo del año pasado.



De ese incremento, 235.000 son contribuyentes que en la anterior campaña esperaron a recibir asistencia en las oficinas a partir de mayo y, sin embargo, este año aprovecharon las distintas vías de ayuda no presencial para acelerar el proceso y, en su caso, la devolución, evitándose desplazamientos a las plataformas de asistencia presencial.



Por otra parte, la AEAT explica que la estrategia impulsada con los nuevos canales de presentación, el adelanto de servicios de asistencia y las nuevas mejoras en Renta Web han permitido que cerca de un tercio de los contribuyentes que el año pasado acudieron a las oficinas de la Agencia para que se les ayudara a confeccionar sus declaraciones y que, sin embargo, no hicieron ninguna modificación con respecto a los cálculos iniciales que les propuso la AEAT, este año ya hayan optado por vías no presenciales.



Al mismo tiempo, la Agencia ha mantenido el tradicional servicio de atención presencial en oficinas, presentándose en plataformas de Renta algo más de 2,1 millones de declaraciones, frente a las casi 2,6 millones del pasado año.



LAS PREVISIONES DE LA AEAT



La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).



De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.



Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.



1.108 MILLONES A INGRESAR POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO



De forma paralela a la Campaña de Renta, se ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones), y también aquellos sin cuota a ingresar, pero que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los 2 millones de euros.



Hasta el día de ayer, se han registrado ya casi 203.000 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar alcanza los 1.108 millones de euros.