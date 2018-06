CCOO y UGT animan a sumarse a las concentraciones en favor de la acogida a refugiados

Los sindicatos CCOO y UGT han animado a la ciudadanía a sumarse y participar en las diversas movilizaciones organizadas este miércoles, 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, a favor de la acogida de personas refugiadas y contra la guerra que sufren los países de los que se ven obligadas a huir.



Así pues, ambos sindicatos han mostrado su "claro apoyo por simple humanidad y solidaridad" al recibimiento y atención de estas personas, que "básicamente buscan vivir, y vivir en paz, aunque para ello tengan que marchar de su país y dejar atrás a sus familias y su arraigo", según señalan en una nota de prensa conjunta.



En este sentido, los sindicatos destacan que, ante actuaciones como las de Italia con el Aquarius, la Unión Europea "debe exigir que se cumplan las obligaciones y se respeten las normas internacionales más elementales", como proteger la vida y exigir la solidaridad de todos los estados miembros, para abordar lo que sucede en las fronteras exteriores de la Unión desde el enfoque de la defensa de los derechos humanos, señalan.



Por otra parte, los sindicatos demandan al recién nombrado Gobierno español, especialmente al Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que "promuevan en el seno de la Unión una política común de migraciones, basada en el respeto a los derechos humanos y en la solidaridad y compromiso de todos los estados miembros".



Y es que, según destacan CCOO y UGT, la "mal denominada crisis de personas refugiadas", reveló a su juicio que, "con contadas y honrosas excepciones, los estados miembros no estaban dispuestos a aceptar una política común y solidaria respecto a solicitantes de protección internacional", mientras que por el contrario, "se ha permitido que estados como Hungría adoptaran medidas que son contrarias no solo a las normas internacionales, sino a los principios fundacionales de la Unión", señalan.



Ante esta situación, los sindicatos consideran que en lugar de aplicar políticas a largo plazo, abordando las causas de la migración y respetando ante todo los derechos de las personas migrantes, sean o no posibles refugiados, la UE "ha optado por una solución de urgencia, los programas de reubicación y reasentamiento, y por la vergonzosa externalización de la frontera exterior, con acuerdos con Turquía y Libia", apunta.



MOVILIZACIONES CONVOCADAS EN EXTREMADURA



Cabe destacar que para este miércoles, 20 de junio, se han convocado una serie de movilizaciones en las ciudades de la región, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que en el caso de Badajoz comenzará a las 20:00 horas en el Paseo de San Francisco, bajo el lema 'El problema es la guerra, no las personas que huyen', promovida por la Plataforma de Refugiados de Badajoz.



En Cáceres, se llevará a cabo una perfomance en la Plaza Mayor a las 21:00 horas desplegando una gran bandera blanca entre todas las personas participantes, y previamente, a las 20:30 horas, se iniciará una marcha que partirá de la cercana Plaza de San Juan, en un acto organizado por la Plataforma de Refugiados de Cáceres.



En el caso de Mérida, la concentración será a las 12:00 horas en la Plaza de España. Se pide a los asistentes que lleven alguna prenda de color blanco, y la por la tarde, a las 19:30 horas, en los soportales del Ayuntamiento, se realizará una visita dinamizada de las exposiciones 'Ponte en sus Zapatos' del Comité Español de ACNUR y 'Personas que se mueven' de Médicos del Mundo.



Por último, en Plasencia, a las 19:30 horas comenzará una concentración en la Plaza Mayor que terminará a las 20:30 horas con la lectura de un manifiesto, en una convocatoria que encabeza Refugiados Extremadura Plasencia.