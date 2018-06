El IPC subió en mayo un 0,8% en Extremadura y la tasa interanual alcanza el 1,8%

Rd./Ep.

El Índice General de Precios (IPC) en Extremadura registró una tasa de variación de 0,8% en mayo de 2018 respecto al mes anterior, según los datos facilitados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo de un 0,9% a nivel nacional.

En concreto, la tasa de inflación anual, que mide el incremento de los precios en los últimos doce meses, se situó en Extremadura en el 1,8% (2,1% a nivel nacional).

A su vez, la tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) fue del 1% en este mes, dos décimas por encima del IPC general (1,1% a nivel nacional).

Así, los grupos con las tasas de crecimiento más elevadas en el mes de mayo fueron: “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una tasa de variación interanual del 2% a nivel autonómico y nacional del 1,8%, debidas a la subida de los precios de la electricidad; y “Transporte”, cuya tasa del 1,9% (1,8% en España) se explica casi en su totalidad por le aumento de los precios de los carburantes y lubricantes.

En esta ocasión, no se registra ningún grupo en este mes con tasa de variación negativa.

Al mismo tiempo, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de mayo fue de 1,8% a nivel autonómico y de 2,1% nacional, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Los grupos que han registrado los mayores crecimientos interanuales en sus precios fueron: “Transporte”, con una tasa de variación interanual a nivel autonómico de 4,7% (en España de 5,1%); “Comunicaciones”, con una tasa de variación interanual a nivel autonómico de 2,1% (en España de 2,4%); “Alimentos y bebidas no alcohólicas”: con tasas anuales de 1,8% en Extremadura y de 2% en España; y “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una tasa en Extremadura de 1,8% (2,3% en España).

Los grupos que ha registrado las menores tasas interanuales en la Comunidad Autónoma han sido: “Otros bienes y servicios”, con una tasa de variación interanual a nivel autonómico de 0,1% (en España de 0,9%); y “Muebles, artículos del hogar y para el mantenimiento del hogar”, con una tasa de 0,1% tanto en Extremadura como en España.

Finalmente, por provincias, los precios registran respecto al mes anterior una tasa de 0,8% en Badajoz y de 0,9% en Cáceres. La tasa de inflación se sitúa en 1,7% en Badajoz y en 1,9% en Cáceres.



EN EL CONJUNTO NACIONAL

En el conjunto nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,9 por ciento en mayo en relación al mes anterior, y ha aumentado un punto su tasa interanual, hasta el 2,1 por ciento, una décima más de lo avanzado a finales del mes pasado y su nivel más alto desde abril de 2017, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Estadística señala que en el repunte de la tasa interanual del IPC de mayo ha influido principalmente el encarecimiento de las gasolinas, del transporte aéreo de pasajeros, de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de las frutas y de los servicios de alojamiento, entre otros.

La tasa interanual de abril es la vigésima primera tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2,1 por ciento superiores a los de hace un año.

Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6 por ciento, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1 por ciento, tendencia que se mantuvo en marzo y abril.

Ahora, en mayo, ya se ha superado la barrera del 2,1 por ciento, a la que no se llegaba desde abril de 2017 (2,6%). La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, subió tres décimas en mayo, hasta el 1,1 por ciento, con lo que se sitúa un punto por debajo del IPC general.

En el quinto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 2,1 por ciento, un punto por encima de la tasa de abril.

TRANSPORTE Y TURISMO ENCARECEN LOS PRECIOS EN EL AÑO

En el aumento del IPC interanual de mayo ha influido el repunte en más de tres puntos, hasta el 5,1 por ciento, de la tasa de transporte, motivado por el encarecimiento de los precios de los carburantes y, en menor medida, del transporte aéreo de pasajeros.

Asimismo, la tasa interanual de vivienda subió 1,5 puntos, hasta el 2,3 por ciento, por la escalada de los precios de la electricidad y, en menor grado, del coste del gasóleo para calefacción.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron su tasa interanual en mayo hasta el 1 por ciento, cuatro décimas más que en abril, por la subida de los precios de las frutas y la estabilidad de las legumbres y hortalizas, que en mayo del año pasado recortaron precios.

Además, hoteles, cafés y restaurantes elevaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 2 por ciento, por el encarecimiento de los servicios de alojamiento, mientras que la tasa de ocio y cultura aumentó más de dos puntos, hasta el 0,8 por ciento, por la estabilidad de los precios de los paquetes turísticos, frente al descenso que registraron en mayo de 2017.

Por el contrario, en mayo bajó cuatro décimas, hasta el 2,4 por ciento, la tasa de comunicaciones, debido a que los precios de los servicios de telefonía y fax subieron este mes menos que en mayo de 2017.

GASOLINAS, LUZ, Y VESTIDO Y CALZADO IMPULSAN LOS PRECIOS EN EL MES

En términos mensuales, el IPC subió un 0,9 por ciento en relación a abril debido principalmente a las gasolinas, la luz, el vestido y calzado, algunos alimentos, la restauración y los servicios de alojamiento.

En concreto, el grupo de vestido y calzado incrementó sus precios un 2,6 por ciento por la temporada de primavera-verano, en tanto que el grupo de transporte elevó un 1,8 por ciento sus precios en el mes de mayo por el encarecimiento de las gasolinas y, en menor medida, del transporte aéreo.

También se experimentaron repuntes mensuales en el grupo de hoteles, cafés y restaurantes (+0,4%) por el mayor coste de los servicios de alojamiento y, en menor medida, de la restauración; en la vivienda (+1,8%) por la subida de la electricidad y del gasóleo para calefacción, y en los alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,7%) por el alza de los precios de las frutas, frente al descenso de los precios del pescado fresco, la leche, el queso y los huevos.

LA FRUTA FRESCA, LO QUE MÁS SUBE EN EL MES Y EN EL ÚLTIMO AÑO

Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa mensual fueron las frutas frescas (+9,3); calefacción, alumbrado y distribución de agua (+3,6%); y la ropa y el calzado femenino (+3,5% en ambos casos).

Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en el pescado fresco y congelado (-2,4%); aceites y grasas (-1,3%) y la leche y los productos lácteos (-0,6% en ambos casos).

En tasa interanual, las rúbricas que experimentan los mayores descensos de precios son las patatas y sus preparados (-4,5%), azúcar (-2,9%), electrodomésticos y reparaciones (-1,6%).

En el lado opuesto, los mayores ascensos de precios en el último año los experimentan las frutas frescas (+6,9%), huevos (+5,9%) y transporte personal (+5,4%).

SUBIDAS MENSUALES EN TODAS LAS COMUNIDADES

En tasa mensual, los precios subieron en mayo en todas las comunidades autónomas, destacando Navarra (+1,2%), Baleares y La Rioja (+1,1%) y Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (+1%). Les siguen Andalucía, Aragón y Cataluña (+0,9%); Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco (+0,8%), y Canarias, con un alza mensual del 0,7%.

En términos interanuales, el conjunto de las 17 comunidades presentó tasas positivas en mayo, en todas ellas superiores a las de abril. Las tasas más elevadas corresponden a Castilla-La Mancha (+2,4%) y Cataluña (+2,3%) y las más bajas a Murcia (+1,6%) y Canarias (+1,7%).