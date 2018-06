UPA-UCE critica que el consumidor paga 18 veces más por las cerezas

Así lo asegura el secretario de la organización agraria UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, quien ha alertado este viernes de los "precios ruinosos" con los que ha arrancado este año la campaña de la cereza, lo que está poniendo una situación "complicada" a los cereceros del Valle del Jerte, a pesar de que la calidad de este año es "muy buena".



La recolección, que se ha retrasado un mes, comenzó hace dos semanas en el norte cacereño y actualmente se está recogiendo la variedad Burlat, tras lo que UPA-UCe ha mostrado su preocupación por la situación de mercado que están teniendo las variedades más tempranas.



En ese sentido, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha aseverado que los precios que se están pagando a los cereceros "no cubren ni tan siquiera los costes de producción", ya que rondan los 0,10 y 0,20 euros/kilo para la cereza del calibre 22 (que no pagarían los gastos de recolección), mientras que "se multiplica por 18 veces el precio que la distribución cobra al consumidor".



Por ejemplo, según señala, en el mercado se piden 3,75 euros/kilo en el mercado "mientras que al agricultor se le paga a 0,20 euros/kilo", una situación que "se agrava por la exigencia de calibres muy altos".



Así, Huertas explica que la "adversa" climatología que hemos tenido en Extremadura "ha beneficiado la producción de un fruto de calidad pero ha mermado los calibres", por lo que los cereceros "se encuentran ahora con que no pueden comercializar una buena parte de sus producciones porque no se les da entrada en el mercado".



Un panorama que "está llenando de inquietud y preocupación "al sector porque, una vez más, "ve cómo la gran distribución manipula el mercado y baja los precios artificialmente a los agricultores", según señala UPA-UCE en una nota de prensa, en la que alerta que existe una "disminución importante" en el conjunto de la producción de fruta, no solo en Extremadura, sino también a nivel nacional y europeo por lo que "la lógica sería que los precios subieran".



"A pesar de que las expectativas para las siguientes variedades parecen más positivas, creemos que es necesario actuar ya que estamos en el inicio de campaña y los cereceros se enfrentan a graves pérdidas", ha lamentado Huertas.



Por todo ello, UPA-UCE ha vaticinado que trasladará en la sectorial de fruta y hortalizas, que celebrará el Ministerio de Agricultura el día 14 en Madrid, la "grave situación" que atraviesan los cereceros del Jerte y exigirá la puesta en marcha de medidas contra la manipulación del mercado para evitar que la distribución siga robando dinero a nuestros agricultores.



En la misma línea, ha avanzado que pedirán una reunión a la Consejería de Medio Ambiente y Rural para que "tome conciencia de esta situación y valore qué tipo de medidas se pueden poner en marcha".