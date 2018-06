Extremadura, única región en la que baja la producción industrial en abril

Rd./Ep.



El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de -4,8% en abril respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de 11%. Además, la variación mensual del Índice de Producción Industrial en la Comunidad Autónoma entre los meses de abril y marzo fue de -18,4% (-4,8% a nivel nacional).

Así pues, la comunidad autónoma de Extremadura es la única en la que ha bajado la producción industrial en abril. Sin embargo, en lo que va de año 2018, la producción industrial ha subido un 3,1 por ciento en Extremadura, ligeramente por encima de la media nacional, que se sitúa en el 3 por ciento.

En Extremadura, se registran tasas de variación positivas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes intermedios (12,4%) y bienes de consumo (18,8%); y negativas en bienes de equipo (-9,6%) y energía (-20,3%).

En España, se registraron tasas de variación positivas en todos los sectores: bienes de equipo (16%), bienes intermedios (11,2%), bienes de consumo (11,1%) y energía (4,9%), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Además, en la Comunidad Autónoma el mayor descenso de producción se registra en Industria textil. El incremento más elevado se produce en Fabricación de muebles.

La media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de 3,1% respecto al año anterior. La tasa media en España se sitúa en 3%.

Igualmente, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de equipo (18,3%), bienes intermedios (15,3%) y bienes de consumo (0,7%); reduciéndose en energía (-3,1%).

Finalmente, se alcanza la tasa negativa más elevada en Industria textil. La rama de actividad con mayor incremento de la producción fue Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha disparado un 11 por ciento en abril relación al mismo mes de 2017, tasa 14,7 puntos superior a la de marzo y su mayor avance desde abril de 2008, cuando subió un 12 por ciento, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el repunte interanual de abril, este indicador vuelve a tasas positivas después de haber retrocedido un 3,7% en marzo como consecuencia de la celebración de la Semana Santa.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial presentó en abril un crecimiento interanual del 1,9% respecto al mismo mes de 2017, tasa 2,7 puntos inferior a la registrada en marzo. Pese a ello, con este avance, este indicador encadena 21 meses consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.



El avance de la producción industrial en abril fue consecuencia del aumento de la producción en todos los sectores. El mayor repunte interanual se lo anotaron los bienes de equipo (+16%), seguidos de los bienes de consumo no duradero (+11,3%), los bienes intermedios (+11,2%), los bienes de consumo duradero (+8,7%) y la energía (+4,9%).



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentaron tasas anuales positivas en todos los sectores salvo en el caso de los bienes de consumo duradero (-4,3%). El mayor incremento lo registraron los bienes de equipo (+3,6%), seguido de la energía (+2,8%), los bienes intermedios (+1,9%) y los bienes de consumo no duradero (+0,3%).



SÓLO EXTREMADURA RECORTA LA PRODUCCIÓN



En tasa mensual (abril sobre marzo), la producción industrial retrocedió un 1,8% eliminando los efectos estacionales y de calendario, frente al incremento del 0,8% registrado un año antes y el repunte del 1% de marzo de este año.



Por sectores industriales, todos ellos presentaron descensos mensuales, especialmente la energía (-4%), seguido de los bienes de consumo duradero (-2,1%), los bienes de equipo (-1,6%), los bienes de consumo no duradero (-1,3%) y los bienes intermedios (-0,7%).



La producción industrial se incrementó en abril en 16 comunidades autónomas y sólo bajó en Extremadura (-4,8% interanual). Galicia (+21,7%), Castilla y León (+20,1%) y Aragón (+16,1%) presentaron las tasas más elevadas.