Cooperativas destacan modelo empresarial como eje para vertebrar medio rural en la región

Las 167 cooperativas que integran Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura participaron esta mañana en la Asamblea General Ordinaria de esta entidad, que se celebró en Mérida reuniendo a representantes de sus cooperativas socias para analizar la actividad desarrollada en 2017 y los proyectos de futuro para los próximos años.

Durante esta asamblea, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura subrayó el papel que desempeñan las cooperativas agrarias y ganaderas de la región en el sector agroindustrial, señalando que son sinónimo de desarrollo y de lucha contra la despoblación, al crear riqueza y empleo, fijando así la población en las zonas rurales y vertebrando el mundo rural extremeño.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cuenta actualmente con 167 cooperativas asociadas, de las cuales 58 son socias directas. Estas cooperativas facturaron más de 815 millones de euros en el año 2017, si bien esa cifra aumenta hasta los 1.230 millones de euros al tener en cuenta la facturación de las cooperativas de base. Y eso representa nada menos que casi el 7% del PIB de Extremadura.

Además, las cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cuentan con casi 47.500 socios agricultores y ganaderos, por lo que casi el 5% de la población extremeña está asociada a una cooperativa; y generan más de 3.700 empleos, lo que sumado a la cifra anterior de agricultores y ganaderos socios, alcanza el 14% de las personas ocupadas en Extremadura.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, ha explicado que “estamos más que comprometidos con nuestros pueblos. Y no podemos olvidar que la gran mayoría de nuestros municipios tienen menos de 5.000 habitantes y que en muchos de ellos, la cooperativa es la única empresa que existe, jugando una importante función económica, pero también social, porque si la cooperativa no estuviera prestando servicios en ellos, como puede ser el de suministro de carburantes, una gran población no tendría acceso a ellos”.

Igualmente, durante la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, se abordaron asuntos como las iniciativas en marcha para mejorar las estructuras organizativas de las cooperativas y fomentar la intercooperación y el trabajo realizado para el impulso de la contratación de seguros agrarios, además de toda la labor de representación del cooperativismo regional llevada a cabo por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ante las distintas Administraciones.

Así, se destacó la apuesta de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura por la integración cooperativa, la igualdad de oportunidades, la formación y la promoción del cooperativismo agroalimentario extremeño.

Igualmente, se informó de los servicios que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ofrece a sus cooperativas asociadas, como los seguros agrarios, el asesoramiento técnicos, proyectos de I+D+i, inspección técnica de equipos de aplicación de fitosanitarios, etc.

Leyes y PAC

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura abogó por la agilización del trámite parlamentario que debe iniciar la nueva Ley de Sociedades Cooperativas, aprovechando la presencia durante la clausura de la Asamblea General de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. Por otro lado, hizo referencia al futuro de la Unión Europea y el marco financiero comunitario para el periodo posterior a 2020.

Según Pacheco, “venimos pidiendo desde hace tiempo que la futura PAC cuente con un presupuesto suficiente para que continúe dando estabilidad a los mercados y ayudando a nuestros agricultores y ganaderos a mantener su renta para que sigan dando de comer a 500 millones de personas con la mayor calidad y seguridad alimentaria”.

También, ha añadido que “no podemos permitirnos una PAC de recortes, porque Europa no puede exigirnos más y ofrecer menos ayudas. Esperamos que el nuevo Gobierno español mantenga en las negociaciones de esta PAC los apoyos actuales y que el sector no pague las dificultades por el Bexit y las nuevas políticas europeas”.

La clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estuvo a cargo del consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro.