CCOO estima en 250.000 jornales de trabajo directo perdidos por tormentas en Extremadura

CCOO de Extremadura ha estimado en cerca de 250.000 los jornales de trabajo directo perdidos por las tormentas de la semana pasado en diversas zonas de la región y ha advertido que las medidas que se adopten para compensar los "importantes" daños ocasionados han de tener en cuenta esta cifra.



Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, "también se tiene que ser muy consciente del perjuicio indirecto que el desastre en los cultivos supondrá en las contrataciones en la industria hortofrutícola y de conservas vegetales de la región y la merma en las prestaciones por desempleo".



De este modo, desde CCOO de Industria se reclama a las administraciones central y autonómica que "escuchen esta vez también la voz de los trabajadores por cuenta ajena y a sus representantes y no solo a los empresarios del sector y a las organizaciones agrarias".



"Hay que tener presente que el daño producido por el pedrisco y las fuertes lluvias suponen un fuerte quebranto para la situación laboral y los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena del campo", ha recalcado el sindicato.



En este sentido, ha indicado que el trabajo que se pierde es, "en muchos casos", el "sustento básico" de sus familias y "es muy complicado de compensar".



Asimismo, CCOO ha dicho que "como ha ocurrido en otras ocasiones", adversidades climatológicas como estas, "no solo implican la pérdida de trabajo para miles de jornaleros y jornaleras", sino también la "imposibilidad" de reunir los requisitos necesarios para poder acceder a las prestaciones por desempleo en sector del campo, es decir, el subsidio agrario y la renta agraria.



Al respecto, y "en una primera evaluación", CCOO calcula que se ha perdido "de manera directa" cerca de 250,000 jornales de "trabajo directo" en tareas de recolección en las zonas afectadas, a lo que hay que añadir los empleos en los almacenes de manipulado y encajado en las centrales hortofrutícolas, fábricas de conservas vegetales y el empleo indirecto en otros sectores auxiliares como el transporte o los envases, ha agregado.



A su vez, desde el sindicato se reclama la presencia de los sindicatos representativos en el sector agrario en las reuniones que se produzcan para valorar con concreción los daños ocasionados y para decidir "qué medidas urgentes se adoptaran para paliar la situación".



En primer lugar, para CCOO es necesario "declarar al ámbito geográfico afectado como zona catastrófica", para que se puedan aplicar "todas las medidas de reparación de daños que esta declaración implica".



Por otro lado, ha exigido la puesta en marcha "urgente" de inversiones "excepcionales y extraordinarias" de los planes de Fomento del Empleo Agrario para paliar los efectos de la pérdida de empleo de los trabajadores agrarios y permitirles acceder a las prestaciones del Subsidio Agrario y la Renta Agraria.



En esta línea, el sindicato considera que "se debe establecer, con carácter excepcional", que los días trabajados en los planes de empleo agrarios se computen para acceder a la Renta Agraria.



Por último, CCOO ha subrayado que el daño que producen las inclemencias climatológicas, como las sufridas la pasada semana, evidencia la "necesidad de ampliar la cobertura de los seguros agrarios combinados a las pérdidas de empleo", porque "muchas veces los asalariados agrícolas por cuenta ajena no disfrutan de las compensaciones que ofrece la administración a los productores", ha sentenciado.