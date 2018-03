Las pernoctaciones en hoteles de Extremadura aumentaron 9,3% en febrero

Los hoteles de la comunidad autónoma de Extremadura registraron un total de 84.777 viajeros el pasado mes de febrero, lo que supone un incremento del 8,42 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 138.684, lo que representa un avance del 9,30 por ciento, según datos del INE.



En ambos casos, tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones, los datos de Extremadura superan ampliamente a la media nacional, que fue de 2,31 por ciento y del 1,01 por ciento, respectivamente.



Con respecto a la procedencia, 72.498 viajeros alojados en hoteles de la región residían en España, lo que supone un aumento del 8,68 por ciento, mientras que 12.279 eran extranjeros, un 6,93 por ciento más. En el caso de las pernoctaciones, 121.451 las realizaron residentes en España (+9,26%) y 17.233 (+9,58%) eran extranjeros.



Sobre la estancia media, en Extremadura aumentó un 1,23% hasta 1,64 días, mientras que en el conjunto nacional se registró un descenso del -1,05%, situándose en 2,84 días.



En cuanto a los precios hoteleros, descendieron un -0,49 por ciento en Extremadura, frente a un aumento del 3,12 por ciento de la media nacional. Respecto a la rentabilidad del sector hotelero, cayó en Extremadura un -3,84 por ciento, frente al aumento del 3,73 del conjunto del país.



DATOS NACIONALES



Los hoteles españoles registraron 16,5 millones de pernoctaciones el pasado mes de febrero, lo que supone un 1% más que en el mismo mes de 2017. Durante los dos primeros meses del año, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior.



El aumento interanual de febrero se debe especialmente al aumento del 1,2% en las pernoctaciones realizadas por no residentes en España, seguida de un leve avance del 0,6% de los residentes. La estancia media en el segundo mes del año se sitúa en 2,8 noches por viajero.



En febrero se cubrieron el 50,7% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,4%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana aumentó un 0,9% y se situó en el 57,6%



La facturación media por habitación ocupada (ADR) fue de 83,1 euros, un 3,7% más en comparación con febrero de 2017, y el ingreso por habitación disponible (RevPar), condicionado a la ocupación registrada, fue de 48,7 euros, lo que supone un incremento del 5,4%.



Por categorías, la facturación media es de 175,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 89 euros para los de cuatro y de 63,9 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 108,5 euros, 60,7 euros y 39,1 euros, respectivamente.



DISMINUYEN LOS PRECIOS



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se sitúa en el 3,1% en febrero, la misma que la del mes pasado y 0,8 puntos por debajo a la registrada hace un año.



Por categorías, los precios hoteleros suben en todos los establecimientos: en los de dos estrellas de oro (3,9%), tres estrellas de oro (3,8%), una estrella de oro (3,7%), cuatro estrellas de oro (3,5%), una estrella de plata (3,2%), tres y dos estrellas de plata (1,5%) y cinco estrellas de oro (1,1%).



Canarias, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas con mayor ponderación en el precio medio total, suponiendo el 78,3% del peso total. Los precios hoteleros madrileños subieron un 5%, los de Canarias, un 3,3%; los de Cataluña, un 3%; y los de Andalucía, un 0,8%.



CANARIAS, DESTINO DE LOS NO RESIDENTES.



Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en febrero, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del 1,1%, del 2,8%, del 1,7% y del -4,2%, respectivamente.



El principal destino elegido por los viajeros no residentes fue Canarias, con un 48,4% del total de las pernoctaciones registradas. En esta comunidad, las pernoctaciones de extranjeros bajaron un 1,5% con respecto a febrero de 2017.



Los siguientes destinos elegidos por no residentes fueron Cataluña, con el 15% del total, lo mismo que en el segundo mes de 2017, y Andalucía, con el 12,8% del total, un 6,8% más.



Por zonas turísticas, el Sur de Gran Canaria presentó el mayor grado de ocupación por plazas (82,9%). También tuvo el mayor grado de ocupación por plazas (81,6%). La zona turística de la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con 1,9 millones.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé. Arona alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas (84,7%) mientras que Benasque tuvo la mayor ocupación en fin de semana (88,5%).



Los viajeros que llegaron a España procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 22,7% y el 19,1%, respectivamente, de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en febrero, con un descenso del 2,5% en el mercado británico y con un aumento en el alemán del 0,5%. Los procedentes de Francia (-8,5%), Suecia (-3,3%) e Italia (-2,4%) son los siguientes mercados emisores.