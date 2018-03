El interventor de la Junta tiene "cierta expectativa" en que "mejore un poco" el déficit

Ep



El interventor general de la Junta de Extremadura, Agustín González, ha asegurado que tiene "cierta expectativa" en que el déficit de 2017, establecido de forma provisional en el 0,9 por ciento del PIB regional, "mejore un poco".



"Le ruego que consideren este 0,9 como un dato provisional que puede mejorar, también empeorar, pero que yo considero que puede mejorar", ha asegurado.



Así, González se ha referido al último informe realizado por la Intervención General de la Junta, que establece, aunque de forma provisional, que el déficit en 2017 fue del 0,9 por ciento del PIB, es decir, con una desviación de tres décimas, unos 50 millones, con respecto al límite fijado en el 0,6 por ciento.



Agustín González ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Alfonso Hernández Carrón en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura sobre la valoración que hacía la Junta de la evolución del déficit durante 2017.



En su intervención, ha indicado que el Ejecutivo regional en 2017 "estuvo a punto de cumplir" con el objetivo de déficit y ha estimado que en 2018 "seguramente cumplirá la Junta de Extremadura".



EXTREMADURA "HUBIERA PODIDO CUMPLIR"



Al respecto, el interventor general de la Junta ha sostenido que Extremadura "hubiera podido cumplir este año a pocas circunstancias favorables que se dieran", para lo que ha puesto de ejemplo que si la liquidación del Fondo Social Europeo del marco anterior se hubiera producido en el año 2017 en lugar del 2018 la región hubiera tenido una décima menos de déficit.



De la misma manera, si el Feder se hubiera liquidado también en 2017 en lugar de 2018 la región hubiera "cumplido con seguridad". Además, como ha apuntado, está el Feader "colgando", por lo que no se ha atrevido a incluirlo en el informe de la intervención.



Por ello, González ha asegurado que el informe realizado por la Intervención General de la Junta está hecho "con todas las cautelas del mundo" y teniendo en cuenta la información de la que dispone la administración autonómica, que "no es total". "Quien determina el déficit definitivo tras varios meses de provisionalidad es la Intervención General del Estado", ha apuntado.



En esta línea, Agustín González ha indicado que en el mes de noviembre la comunidad estaba en "equilibrio", aunque en el mes de diciembre se produce habitualmente unos ingresos "más escasos" y los gastos son "mucho más altos", lo que favoreció que se produjera la desviación.



EL PP AFEA EL "DÉFICIT PERMANENTE" DE EXTREMADURA



En su intervención, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha afeado la situación de "déficit permanente" en el que vive la región en los últimos años y que la suele situar entre las comunidades con un déficit más elevado.



Así, como ha dicho el dato del déficit del informe de la Intervención General, aunque es "provisional" y tendrá que ser finalmente ajustado, permite avanzar que la región incumplirá con toda probabilidad el límite establecido por el Gobierno central en el 0,6 por ciento del PIB, con lo que la región incumpliría "por tercer año consecutivo" esta variable.



De esta manera, ha recordado que en 2015 Extremadura tuvo un déficit del 2,8 por ciento, cuando el límite era del 0,7 por ciento; en 2016 fue de 1,68 por ciento, cuando el límite era del 0,7 por ciento, y en 2017 se da la desviación estimada de tres décimas.



Por ello, y aunque el 'popular' ha valorado la reducción registrada en estos años, ha dicho que la misma "siempre es inferior" a la de la media de las regiones, y que se ha producido "no por los esfuerzos" de los gestores de la Junta sino por el aumento de los ingresos y sobretodo por la mejora del sistema de financiación.



Así, Carrón ha tachado de "desleal" con el Gobierno de España que Extremadura, a pesar de que aumentan los ingresos y las transferencias del sistema de financiación, "repite año tras año los mismos problemas".



En su segundo turno de intervención, Agustín González ha planteado que es "muy difícil" reducir gastos en una región como Extremadura, en donde un importe elevado de dicho gasto va a prestaciones, ayudas y nóminas.