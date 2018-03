Extremadura cuenta con unas 29.000 hectáreas dedicadas al olivar ecológico

Ep

Así lo ha señalado el investigador del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 'Extremadura' y uno de los promotores de la Feria del Olivar y el Aceite Ecológico de Almendral, Alfonso Montaño, que ha indicado que en los últimos ha mermado la superficie del olivar ecológico y, en concreto, un 15 por ciento en la provincia pacense y un 35 por ciento en la cacereña.

Sin embargo, Montaño ha puesto en valor el "alto peso" del olivar ecológico en Extremadura tanto en producción y en calidad y ha apostillado que muchas empresas se están diferenciando en el mercado internacional gracias al aceite de oliva virgen extra ecológico, un "grado de diferenciación" que el mercado internacional "se lo está pagando".

Así, ha agregado que muchos olivicultores "no estaban 100 por cien concienciados" con el olivar ecológico, trabajaban en el mismo "por la subvención que recibían" y "han ido abandonando estas prácticas", por lo que ha invitado a seguir potenciando este tipo de cultivo ecológico "porque al final el mercado nos va a demandar aceites con residuos cero", "limpios" y que "no transmitan ningún tipo de pesticidas o sustancia anómala que no sea natural proveniente de la aceituna".

"Cuando nuestro aceite no sea competitivo económicamente a granel tendremos que diferenciarnos en el mercado y el ecológico es un buen camino", ha defendido, para agregar que un aceite de oliva virgen extra ecológico puede ser un 25 ó 30 por ciento más caro que el del olivar convencional, por lo que sus productores cuentan con "ese margen de beneficio" más las ayudas que "tendrían que ser contempladas" en la futura Política Agraria Comunitaria (PAC).

Sobre su rentabilidad, Montaño ha apuntado que el olivar tradicional, que es el "dominante" y "más abundante", "no es competitivo económicamente" ni "renta tanto" como el olivar intensivo o superintensivo, por lo que ha abogado por que el olivar tradicional "se tiene que diferenciar en ecológico" para "incrementar la renta de los agricultores".

FERIA DEL OLIVAR DE ALMENDRAL

Montaño ha hecho estas declaraciones en la presentación en la Diputación de Badajoz de la III Feria del Olivar y el Aceite Ecológico, que se celebra del 9 al 11 de marzo en Almendral con el apoyo de la Diputación de Badajoz.

El diputado delegado del Área de Desarrollo Local, José Ángel Benítez, ha presentado la tercera edición de esta feria en la que se dan cita profesionales del sector como empresarios, cooperativistas o ingenieros agrícolas y la que se debate sobre un producto "tan nuestro" y "tan importante para nuestra economía como es el olivar y el aceite de oliva".

Benítez ha hecho hincapié en que Extremadura es la tercera comunidad en España con más superficie cultivada de olivar ecológico. "Ya sólo este dato sirve para justificar, desde luego, esta feria", ha apostillado, para agregar que, en estos eventos, "se ensalzan" valores de la provincia como el cultivo del olivo, las almazaras y el aceite y "llevar el nombre de Extremadura por todos los rincones del mundo".

Así, ha abogado por "seguir trabajando" en la formación y en las posibilidades de los productores extremeños y ha incidido en que la Feria tiene como "valor añadido" que el visitante podrá también disfrutar del patrimonio histórico, monumental, cultural, natural y gastronómico Almendral.

Por su parte, el alcalde de Almendral, José Antonio Arroyo, ha destacado la asistencia a la Feria y el interés de asistentes de fuera de Extremadura y de Portugal y ha detallado que más de 60 personas se han inscrito en las ponencias técnicas, que abordarán asuntos como la introducción al cultivo ecológico del olivar, una aproximación a los costes del cultivo del olivo o la rentabilidad del olivar tradicional.

Sobre el programa de actividades, ha detallado que se completa con cocina en vivo con el aceite de oliva virgen extra como protagonista, actuaciones musicales, desayuno, ruta senderista o una exposición en el Museo de Aceite.