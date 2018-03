La patronal empresarial extremeña ve "positivos" los datos empleo de febrero

Además, Peinado ha incidido en que hay que tener en cuenta a su juicio que las cifras "no" se acompasan con el incremento de afiliados registrados en la Seguridad Social, que está "por debajo de la media nacional".



Por ello, considera que para realizar "un análisis más sensato y ajustado" habrá que esperar a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)", y tener en cuenta cómo pueden afectar al mercado laboral extremeño factores como la emigración y el envejecimiento de la población, y en definitiva, el efecto que la "bajada" de la población activa tiene en la "reducción" del desempleo.



El secretario general de la Creex ha apostado por "seguir incrementando la actividad económica y por un cambio de modelo productivo", para evitar que la generación de empleo "no dependa sólo de actividades temporales".



En este sentido, se ha referido al "aumento" de la actividad que se espera --según ha dicho-- en el sector servicios y en la agricultura en los próximos meses, y el reflejo que ello supondrá en los datos del desempleo.



Asimismo, Francisco Javier Peinado ha destacado el "despunte del sector de la construcción en Extremadura, aunque no al ritmo del contexto español", y ha criticado "la ralentización que sufre el sector debido al colapso de los servicios municipales de Urbanismo en las principales ciudades de Extremadura", siendo conscientes de que la construcción "genera actividad y empleo" en otros sectores productivos que "se retroalimentan entre sí".