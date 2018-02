Blanco Morales: " Se habla poco de ideas en materia de financiación autonómica"

Ep

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha aseverado que en la actualidad en materia de financiación autonómica "se está hablando demasiado de frentes y demasiado poco de ideas y de principios".

De esta forma se ha pronunciado la vicepresidenta extremeña, a preguntas de periodistas este miércoles antes de su intervención en la inauguración y presentación del proyecto participativo 'Tu Atención' para acercar la Administración a la ciudadanía.

En este sentido, sobre un posible frente común socialista de cara a la financiación autonómica, Blanco-Morales ha defendido que este tema "tiene una vertiente ideológica", por lo que ha considerado que sería "lógico" que los socialistas se pongan de acuerdo "en lo esencial", que, bajo su opinión, lo están, como es en relación a un estado del bienestar, que "resista cualquier envaque de cualquier crisis" económica.

"Comparto que no es necesario hacer frentes, pero no comparto que los socialistas no podamos poner encima de la mesa una serie de principios comunes", ha reiterado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, tras lo que ha insistido en que desde Extremadura "siempre" se ha abordado esta cuestión "huyendo de la confrontación, de dividir el país y de trocear los problemas en función de los territorios", tal y como ha dicho "reiteradamente" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

No obstante, ha reiterado Blanco-Morales de que la Junta de Extremadura defenderá "los intereses y las necesidades" de la región, pero "siempre con lealtad" y "obedeciendo a unos principios" como son los de igualdad, equidad y solidaridad, tras lo que ha sostenido que "desde ahí" el Ejecutivo regional espera contar "con las aportaciones de todos".

"BUSCAR PRINCIPIOS COMUNES"

En esta misma línea, Blanco-Morales ha insistido en que en relación a otras comunidades autónomas se deben buscar "principios comunes" y acentuar aquello en lo que están "suficientemente de acuerdo", a pesar de que existan "criterios divergentes", con la finalidad de conseguir una financiación "suficiente" para las regiones, que soportan "el 80 por ciento del gasto público en España".

Por otra parte, la vicepresidenta extremeña ha sostenido que con la crisis se ha puesto de manifiesto que la región necesita una financiación "estable, suficiente y acorde al principio de equidad en los servicios públicos fundamentales y no fundamentales".

Concretamente, Pilar Blanco-Morales ha explicado que con la Comunidad Valenciana, Extremadura está "suficientemente de acuerdo" en que "esto no es un problema de gasto", sino que "es un problema de ingresos", y que en aquellos puntos donde discrepen se deben "buscar puntos de acuerdo".

"Hemos defendido y en muchos de estos elementos hemos convencido a muchas instituciones de que nuestros servicios públicos no gastan más que los otros, sino que atienden a más personas que los otros y además los atendemos mejor", ha concluido Pilar Blanco-Morales.