La Unión pide se ejecuten los programas de desarrollo rural

La Unión de Extremadura ha solicitado a los partidos políticos con representación parlamentaria la presentación y aprobación de una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a que ejecute la totalidad de la previsión del gasto total de los programas de desarrollo rural para las próximas campañas.



Así, Extremadura tiene aprobada una previsión del gasto total de dichos programas, como media del periodo 20014-2020, que supera los 169,7 millones de euros anuales.



En esta línea, ha resaltado que la normativa comunitaria permite aplazar los gastos no realizados en una campaña, en las tres campañas siguientes.



De esta manera, en el año 2012, Extremadura tuvo que devolver 58 millones de euros de la campaña 2010, ya que la administración regional "no invirtió los mismos en la región," desinversión que aparte de perder estos fondos ocasionó una sanción por parte de la Comisión Europea de 5,3 millones de euros.



"El problema de no gastar anualmente el presupuesto aprobado es la acumulación del mismo en años sucesivos, por este motivo es imprescindible cumplir con los calendarios de gastos anuales", ha insistido la organización agraria en nota de prensa.



El primer año del gasto del PDR 2014-2020 es el 2016 y, de los 169 millones de gasto total, se invirtieron 92,96 millones, el 54,78 por ciento.



El segundo año, el 2017, se realizó un gasto de 82,78 millones de euros, el 48,78 por ciento, lo que significa que en los dos primeros años del desarrollo del PDR la comunidad extremeña lleva un retraso acumulado de más de 163,6 millones de euros.



Por ello, La Unión ha alertado de que si la Junta sigue ejecutando estos porcentajes de gasto, a partir del 2019, la región tendrá que empezar a descomprometer fondos comunitarios y pagar las correspondientes sanciones. "Al ritmo actual de gasto tendremos que devolver una media de 82 millones de euros a partir del año 2019", ha calculado.



Asimismo, esta organización agraria ha incidido en que Extremadura es la única región de España que es Objetivo de Convergencia, por lo que la UE cofinancia el 75 por ciento del gasto en vez del 50 por ciento que realiza en el resto de regiones de España.



"No parece razonable que se nos de la facilidad de cofinanciar en menor medida desde Extremadura las ayudas y que por falta de inversiones no gastemos la totalidad del presupuesto aprobado", ha aseverado.