Rosiña dice que "lo ideal" son PGE pero, hay proyectos independientes

Ep/Rd

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha remarcado que "lo ideal" sería que el país pudiera tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, aunque, no obstante, ha incidido en que hay cuestiones que, más allá de la aprobación o no de las cuentas, dependen de la "voluntad del Gobierno".



Según Gil Rosiña, "lo deseable, y lo que esta administración quisiera es que pudiéramos tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, porque hay muchas cuestiones que están todavía en el aire para poder salir adelante, y luego hay otras cuestiones que, más allá de la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado, dependen de la voluntad del Gobierno, como un proyecto capital para la Junta de Extremadura como puede ser el regadío de Tierra de Barros".



Por ello, ha asegurado que, "más allá de que el Gobierno tenga la fortaleza suficiente de alcanzar una nueva ley de presupuestos", el Ejecutivo regional reclama al Gobierno de "una manera reiterada" conocer si tiene "pensado hacer algo con Extremadura" y, ha insistido en que la prórroga presupuestaria "nunca es buena, también por la propia estabilidad y fortaleza del sistema democrático".