Las exportaciones de Extremadura logran en 2017 su "máximo histórico"

Extremadura exportó en 2017 por valor de 1.919 millones de euros, un 14,1% más que en 2016, lo que representa un máximo histórico de la serie. Las importaciones crecieron un 12,5%, hasta los 1.205,6 millones, favorecidas por la mejora del consumo doméstico.

Como resultado de ambas magnitudes, el superávit comercial de 2017 alcanzó los 713,3 millones de euros, un 14,4% por encima del correspondiente al 2016. Las exportaciones extremeñas registran mejor evolución que las del conjunto de España (8,9%), la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura-exportaciones sobre importaciones- se situó en el 159,17%, 2,2 puntos porcentuales más que en 2016.

Para el secretario general de Economía y Comercio de la Juhnta, Antonio Ruíz, estos datos reflejan “el empuje en la recuperación en la región y el buen trabajo de las empresas extremeñas que están aprovechando la oportunidad que supone el mercado exterior para ganar cuota exportadora”.

Asimismo, ha avanzado que, a falta de conocer el PIB de 2017, este nivel de exportaciones adelanta un peso de las mismas sobre el PIB superior al 10%.

Por otra parte, se registra un incremento de las compañías exportadoras regulares, que hasta noviembre habían crecido en un 8,2%, hasta alcanzar las 568 empresas que venden al exterior de forma continuada en los cuatro últimos años.

El total de empresas extremeñas exportadoras se eleva hasta noviembre a 1.587, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2016.

Igualmente, se resalta la buena evolución de las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco (+6,4%), que representan más de la mitad de las exportaciones regionales, pero son las semimanufacturas (+38,3%) y los componentes de automóvil (+31,8%) las que están empujando las ventas al exterior en porcentajes interanuales muy relevantes.

Finalmente, Antonio Ruíz señala que las empresas extremeñas están tomando conciencia de que tienen que mejorar su posicionamiento exterior y que ahora es el momento para convertir la internacionalización en un componente estratégico de su negocio.

En este sentido, recuerda que la Junta de Extremadura “les acompaña en el proceso con ayudas como las que contempla el Plan de Internacionalización de la economía extremeña 2017-2020, para el que contamos con 35 millones de euros”.

DATOS

Cabe subrayar que, se trata de la mayor cifra de exportaciones desde que existe los registros de esta actividad, en el año 1971, y muy superior, por tanto, al incremento de las exportaciones nacionales, que también ha sido "record" con un aumento del 8,9 por ciento, según los datos aportados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



Por su parte, las importaciones también reflejaron en 2017 un incremento del 12,5 por ciento, hasta los 1.205,6 millones de euros generando un saldo positivo para la región de 713,3 millones de euros, un 16,9 por ciento más respecto al obtenido en el mismo periodo de 2016.



Las principales sectores exportadores de la región fueron Alimentación, Bebidas y Tabaco, con un 52,2 por ciento del total y 1.002 millones de euros, entre los que destacan las frutas, hortalizas y legumbres, con 507,4 millones de euros, que representó el 26,4 por ciento del total regional.



En segundo lugar se encuentran las Semimanufacturas no químicas, con el 18,3 por ciento del total, y entre las que supone el principal epígrafe de el hierro y acero con el 8,4 por ciento y 160,3 millones de euros exportados.



Destaca el ministerio que todos los sectores resultan beneficiados de su comparativa con el año anterior, entre los que destaca la subida del 39,6 por ciento de las semimanufacturas no químicas, el 34,5 por ciento de los productos químicos o el 31,8 por ciento del sector automóvil.



Respecto a los destinos de las mercancías extremeñas, Europa fue la principal receptora, con el 83,2 por ciento, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento en su importe respecto a 2016.



Le siguen, por orden, América, a donde se dirigieron el 7,8 por ciento de las mercancías extremeñas y creciendo un 24,9 por ciento, y en tercer lugar el continente africano con el 4,6 por ciento y, al igual que los anteriores destinos, registra un ascenso que en su caso fue del 17,5 por ciento.



En cuanto a los datos por países receptores, Portugal se encuentra a la cabeza con el 30,8 por ciento; Francia, con el 14,2 por ciento, y Alemania, con el 12,5 por ciento, registrando todos ellos subidas en comparación con lo exportado en 2016.



Fuera de Europa los principales mercados fueron, por este orden, Marruecos, con el 2,3 por ciento y 44,1 millones de euros; Estados Unidos, con el 1,7 por ciento y 32,9 millones de euros, y Brasil, con el 1,4 por ciento y 26,8 millones de euros.



Respecto a los datos de exportaciones por provincia, la de Badajoz representó el 75 por ciento, mientras que Cáceres lo hizo por el 25 por ciento restante.



EN DICIEMBRE TAMBIÉN SUBEN



Respecto a los datos de diciembre de 2017, los datos revelan que las exportaciones extremeñas de mercancías crecieron un 13,9 por ciento, hasta los 150,5 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 97,1 millones de euros lo que dio como resultado un saldo positivo en dicho mes de 53,5 millones de euros.



De acuerdo a estos datos, los principales sectores fueron, por este orden, Alimentación, Bebidas y Tabaco, que suponen el 46,7 por ciento de las exportaciones; seguido por Semimanufacturas no químicas, el 21 por ciento, y en tercer lugar, los productos químicos, con un 10,7 por ciento del total.



Por áreas geográficas, Europa encabeza el ranking absorbiendo el 86,2 por ciento de las mercancías extremeñas, seguido por Asia, con el 5 por ciento; América, con el 4,7 por ciento, y África, con el 3,9 por ciento.



Ante estos datos, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha felicitado a las empresas extremeñas, y ha destacado el "esfuerzo" realizado por el Gobierno de España para "favorecer y agilizar el proceso de exportación de las empresas extremeñas".