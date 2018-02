Junta busca soluciones al cierre de ventanillas bancarias en pueblos

Ep

La Junta de Extremadura está en la "búsqueda de soluciones" ante el cierre de ventanillas bancarias en algunos pueblos pequeños de la región, y ha mostrado su apoyo a las protestas de los alcaldes de estas localidades ante el cierre.

Así lo ha destacado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, a preguntas de los periodistas este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre el cierre de algunas ventanillas bancarias por parte de Liberbank.

"No parece muy bien que haya distintos alcaldes, me da igual de qué fuerzas políticas, que quieran preocuparse porque sus vecinos puedan estar bien atendidos", ha señalado Gil Rosiña, quien ha avanzado que la la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, está manteniendo "las conversaciones pertinentes para preocuparnos por esta cuestión".

Y es que, según ha aclarado Gil Rosiña, la Junta de Extremadura "no tiene una competencia sobre los bancos, que no dejan de ser empresas", aunque ha reafirmado al Ejecutivo regional le "preocupa" esta situación, le parece "muy bien que los alcaldes protesten para no quedar a las personas mayores sin un servicio fundamental".

En ese sentido, Gil Rosiña ha destacado el "papel importante" que están teniendo los presidentes de las diputaciones de Caceres y Badajoz, ante lo que ha señalado que la Junta de Extremadura "está constribuyendo a la búsqueda de soluciones que están haciendo los alcaldes y las dos diputaciones provinciales".

En cualquier caso, y respecto a la propuesta de algunos alcaldes de dejar de trabajar con esa entidad financiera, la portavoz de la Junta ha instado a "distinguir lo que es una medida de apoyo de lo que es otra cosa", tras lo que ha señalado que la Junta de Extremadura "está en la búsqueda de soluciones", por lo que "un posicionamiento de esa características no vendría a buscar la solución, vendría a todo lo contrario".

En este sentido, Gil Rosiña ha considerado que "hay que tener cierta calma y sosiego ante una dificultad como ésta", en la que la Junta de Extremadura "siempre contribuya a buscar una solución que tiene el fin último de que los ciudadanos estén atendidos".