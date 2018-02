UGT exige medidas para que empresas se ubiquen en Extremadura

Ep

El secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura, Teodoro Casares, ha señalado que los datos de paro del mes de enero vuelven a "corroborar" que la región tiene "un empleo estructural enorme" con cifras "muy parecidas" a las que tenía en 2010, por lo que ha planteado un "plan de choque" con medidas que "no sean las de siempre" y lograr que grandes empresas industriales se ubiquen en la comunidad autónoma.



Según Teodoro Casares, el "trabajo" y el "esfuerzo" que se viene realizando en la región para hacer frente al desempleo "no está dando muchos frutos". "Estamos en cifras del año 2010", ha señalado, para asegurar que "a este ritmo" Extremadura tardaría "casi 20 años en "volver a unas cifras de paro más o menos aceptables" para enfrentarse a un futuro con "ciertas perspectivas halagüeñas".



De este modo, el secretario de Formación y Empleo de UGT en la región ha propuesto en rueda de prensa un "plan de choque por el empleo" con el que poner en marcha los "contratos de relevo" y que permita que las personas accedan a su jubilación en buenas condiciones y "faciliten" la entrada en esos puestos de trabajo a los jóvenes.



Asimismo, el sindicato plantea "allanar el camino" a las empresas extremeñas para que "tengan más fácil crear empleo" y buscar que grandes empresas industriales se vengan a Extremadura, de modo que los productos que se generan en la región se transformen también en su territorio.



Estas medidas "hay que ponerlas en marcha ya", ha indicado Teodoro Casares, quien ha asegurado que de no hacerlo Extremadura va a "seguir en el furgón de cola del país durante muchos años".



CIFRA "EXUBERANTE" DE DESEMPLEO



Para UGT, 114.000 parados es una cifra "exuberante" para esta comunidad autónoma, que "está a la cola del país", ha apuntado el secretario de Formación y Empleo del sindicato, quien ha dicho además que "no se puede conseguir esta sangría" de personas que se marchan de Extremadura.



El secretario de Formación y Empleo de UGT en la región ha dicho el paro ha subido "cebándose especialmente" con las mujeres, que representan el 59,4 de los desempleados, y ha recalcado que "como viene siendo habitual" los sectores "con más incidencia" tanto para la subida como para la bajada del paro es el sector servicios.



Esta circunstancia "normalmente suele pasar cuando hay momentos en los que finalizan periodos de campañas" en el sector servicios o la agricultura, ha dicho Teodoro Casares, quien ha añadido que los datos de contratación se han "convertido en una norma" en el sentido de que el 82,90 por ciento de los contratos realizados en enero son "temporales, eventuales y muchos de totalmente precarios".



Por ello, ha considerado que para "desarrollar" Extremadura "habrá que tomar otras medidas" que "no sean las de siempre". "A este ritmo no vamos a acabar en años", ha asegurado.



De este modo, ha señalado que "si el motor de la economía extremeña son los sectores del comercio, la hostelería y la agricultura", habrá que "buscar la forma de cambiarlo", porque "los más 114.000 desempleados de Extremadura no tienen un empleo estable" y estos sectores "no se lo van a crear". Por ello, ha insistido en hacer que la industria se ubique en Extremadura.



NUEVO PLAN DE EMPLEO



A preguntas de la prensa sobre el nuevo plan de empleo de Extremadura, Teodoro Casares ha dicho que este documento "tiene que ser más ambicioso" de modo que "se cristalice" en que esas personas puedan encontrar empleo en la región.



Con todo esto, y tras señalar que la recuperación económica "no se está trasladando" al empleo y a los salarios, el secretario de Formación y Empleo de UGT en Extremadura ha recalcado que la región "no" tiene "una industria potente que sea la que tire realmente del empleo" y ha insistido en "dar un paso adelante" para colocar a la región "por lo menos" en la media nacional



A su vez, ha señalado que Extremadura necesita "también" una "ayuda muy importante" del Gobierno central en cuestiones como las referentes a las comunicaciones para el transporte.



"Nosotros en Extremadura evidentemente no nos tenemos que quedar parados pero también tiene que venir un poco de ayuda de fuera porque estamos en la situación en la que estamos y, si no viene la ayuda del Estado, va a ser bastante difícil que podamos llegar un poco más allá", ha concluido.