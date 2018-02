La Unión urge a la Administración a aprobar los préstamos por sequía

La organización agraria La Unión Extremadura ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural que apruebe los préstamos por sequía para el sector agrario extremeño, que "está sufriendo la peor sequía en décadas".

Una situación que ha provocado en los productores de cereal viñedo y olivar una "pérdida superior al 50 por ciento de su cosecha", mientras que los ganaderos llevan "ocho meses suministrando agua, paja y pienso al ganado ya que debido a la sequía no hay agua en las charcas" y no ha habido pastos este otoño".

Frente a ello, lamenta La Unión que la consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García Bernal, no tiene "ninguna prisa por aprobar los préstamos que palíen en alguna medida las pérdidas producida por la climatología", según señala esta organización agraria en nota de prensa.

Finalmente, La Unión Extremadura asegura que "no entiende el retraso en la puesta en marcha de estos préstamos", que a su juicio "solo se explica por la negligencia" de la consejera del ramo, que "los viene anunciando hace tres meses pero que no es capaz (o no quiere) aprobarlos", ha concluido.