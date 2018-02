CCOO apunta que la recuperación "no se acompaña" de empleo estable

CCOO de Extremadura ha considerado que la subida del paro en Extremadura y la caída de la afiliación a la Seguridad Social demuestran que "la recuperación económica no se acompaña de empleo estable y bien remunerado", de modo que "el empleo que se crea en épocas puntuales se destruye con rapidez y facilidad" y "no genera ninguna seguridad en su futuro laboral a las personas que son contratadas en estos periodos".



"Se trata de puestos de trabajo muy precarios, limitados y, en general mal pagados", ha señalado el sindicato en nota de prensa, en la que ha dicho que "la recuperación económica de la que se vanagloria el Gobierno se consolida solo para las empresas, pero no llega a la población ni en forma de empleo de calidad y con el reparto de beneficios a través de mejores salarios".



Así, CCOO de Extremadura ha explicado que, si bien se trata de una evolución "habitual" en el primer mes del año, "no por ello se pueden obviar" los "malos" resultados tanto por la subida del desempleo como por el "importante descenso" de la afiliación a la Seguridad Social registradas en enero, ya que "en ambos casos" la región supera la referencia de la media estatal.



A estos datos, ha añadido el sindicato, "hay que sumar las malas perspectivas" que apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre crecimiento del PIB en la región en el último trimestre del año del 2,1 por ciento interanual, "la más baja de todo el país, siendo un punto menor a la tasa de la media estatal del 3,1", ha subrayado CCOO.



Ante esta situación, Comisiones Obreras de Extremadura ha reiterado su "reivindicación" de que el Estado "sea mucho más solidario" con la región por sus "dificultades específicas" derivadas de "años de abandono inversor" y de su "débil estructura económica". Al mismo tiempo, ha exigido la "derogación íntegra" de la reforma laboral impuesta por el PP que ha hecho "una moda" el contrario precario y mal remunerado.



Sobre los datos de paro de enero en Extremadura, CCOO ha destacado que el aumento en la región "supera" en "más de un punto porcentual" la media nacional, así como que en los datos del sector servicios "casi un 70 por ciento" del incremento ha afectado a la población de mujeres.



Por otra parte, ha indicado que la evolución del desempleo en cómputo anual, respecto al mismo mes del año anterior, "sigue siendo descendente sin apenas modificación desde el mes de noviembre en el ritmo de bajada". En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha dicho que en cómputo anual el aumento, en un 2,08 por ciento, es "sensiblemente inferior" al de la media española del 3,44 por ciento.



Por otro lado, CCOO ha dicho que la reducción en la contratación en la región extremeña "contrasta" con el aumento experimentado en la media nacional donde los contratos aumentaron casi un 6 por ciento respecto al mes anterior.



"La bajada de contratos temporales en un 1,92 por ciento se ha producido tras la finalización de la campaña navideña y ha afectado en exclusividad a las mujeres y en agricultura y servicios", ha agregado al respecto.



"MERMA" DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA



Además, ha considerado que la evolución de la contratación indefinida en enero respecto al mismo mes del año anterior, "pone de manifiesto una merma" en los contratos de este tipo, con un descenso del 12,52 por ciento, frente a un "importante aumento", del 6,16 por ciento, de la contratación temporal en el último año.



Por sectores, ha dicho que los servicios aglutinan un total de 23.325 contratos, de los cuales el 36 por ciento tienen una duración de menos de una semana y en agricultura se registraron un total de 17.017 contratos, de ellos el 35 por ciento no tienen determinada una duración.



Según el sindicato, "la evolución de la contratación respecto a enero de 2017 no deja lugar a dudas sobre la precariedad del empleo creado". "Del total de subida de contratación en el año en valores absolutos el 50 por ciento tuvo una duración menor o igual a una semana", ha apuntado.



Finalmente, CCOO de Extremadura ha aludido a los datos de prestaciones por desempleo y ha apuntado que la evolución respecto al año anterior muestra un descenso de 1.352 prestaciones, el 1,65 por ciento menos que en diciembre de 2016, perdiéndose "el mayor volumen" en subsidios, con una caída de 1.184 beneficiarios respecto al mismo mes del año anterior.



En el año 2017, de media, sólo un 21,8 por ciento de las personas que han recibido una prestación de desempleo pudo obtener una contributiva, ha apuntado el sindicato.