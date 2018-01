UPA-UCE pide se "garantice agua suficiente para producir los cultivos"

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que "garantice agua suficiente para producir los cultivos" en esta campaña, y se ha mostrado dispuesta a convocar movilizaciones en caso contrario.



De esta forma, lo ha señalado el secretario general de UPA-UCe Extremadura, Ignacio Huertas, haciendo una "llamada a la tranquilidad" ante las declaraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación con el problema de la sequía y la situación de la cuenca, que a su juicio son "contradictorias".



En su intervención, Ignacio Huertas ha considerado que esos mensajes de la CHG están "impidiendo una planificación correcta a los agricultores que tienen su medio de vida en dicha cuenca", tras lo que ha querido reafirmar el "compromiso" de UPA-UCE y el de los agricultores con respecto "al ahorro de agua y su correcta utilización".



Según ha destacado, el agua y la superficie de regadío suponen un "motor de desarrollo económico y social fundamental" para Extremadura, donde el regadío representa el 61 por ciento del valor de la producción final agraria y, además, sustenta a una importante industria agroalimentaria.



Además, ha matizado que, "al igual que otras regiones tienen otros recursos (playas o industrias de todo tipo), nosotros debemos utilizar correctamente las que tenemos pero sin complejos", afirmando que, para UPA-UCE, se trata de una campaña "normal".



Por este motivo, ha defendido que este organismo de cuenca no debe marcar porcentajes de restricciones que, "a priori, pueden impedir la siembra de cultivos tan importantes como el arroz, generando así un problema muy grave en el resto de nuestras producciones".



Ante esta situación, Huertas ha avanzado su compromiso de reunirse por parte de la organización agraria con las Comunidades de Regantes y de hacer un "seguimiento exhaustivo" de la situación, tras lo que ha reclamado a la CHG que "garantice agua suficiente para producir los cultivos".



Asimismo, el dirigente agrario ha advertido que "si es necesario" convocarán movilizaciones para "proteger el medio de vida de muchas familias de nuestra región, que puede verse perjudicado por decisiones erróneas de la Confederación".



RECHAZO A LA PROPUESTA DE ASAJA



Por otra parte, UPA-UCe ha rechazado la propuesta realizada por Asaja Extremadura de dejar de plantar el 80 por ciento de las hectáreas que normalmente se dedican al arroz en la región debido a la sequía.



Para la organización, "no se puede frivolizar con un tema tan serio como este porque no se debe culpabilizar al arroz de la situación de sequía que vivimos", ya que dejar por plantar el 80 por ciento de las hectáreas que normalmente se dedican al arroz en la región supone una medida "de dudosa legalidad y que se ha tomado sin consenso", ha explicado Ignacio Huertas.



Y, Huertas ha mantenido que no se puede "demonizar" a un cultivo tan importante para los regadíos extremeños como es el arroz, ya que "si desapareciera no sabemos de qué íbamos a sembrar las más de 24.000 hectáreas que ocupa en nuestros regadíos. Probablemente de tomate, lo que supondría una saturación y una consiguiente bajada de precios para los agricultores".



Por tanto, desde UPA-UCE, ha reclamado que "no se generen polémicas absurdas que lo único que consiguen es provocar todavía más incertidumbre en el sector".