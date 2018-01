Seguridad Social gana en Extremadura 550 afiliados extranjeros en 2017

Ep



La Seguridad Social ha ganado en Extremadura 550 cotizantes extranjeros en 2017, un 5 por ciento en relación a 2016, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 11.535 ocupados, ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Del total de extranjeros en alta en la Seguridad Social al finalizar el año pasado, 9.529 cotizaban al Régimen General y 2.006 al de Autónomos.



En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros en Extremadura ha descendido el pasado mes de diciembre en 1.269 personas (-9,91%).



A nivel nacional, la Seguridad Social ha ganado 126.043 cotizantes extranjeros en 2017, un 7,3 por ciento en relación a 2016, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.837.901 ocupados, su nivel anual más alto desde 2009.



Es el cuarto año consecutivo en el que aumenta la afiliación de extranjeros. En 2016, la ganancia de cotizantes extranjeros fue de 84.020 afiliados y en 2015, de 75.199 ocupados, mientras que en 2014 ingresaron en el sistema 9.333 nuevos inmigrantes.



Del total de extranjeros en alta en la Seguridad Social al finalizar el año pasado, 1.533.825 cotizaban al Régimen General, 300.303 al de Autónomos, 3.637 al del Mar y 135 al del Carbón.



En términos intermensuales, la afiliación de extranjeros ha aumentado el pasado mes de diciembre en 1.403 personas (+0,08%) después de haber perdido 14.516 cotizantes en noviembre.



RUMANOS, LOS MÁS NUMEROSOS



Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, un total de 1.072.554 procedían de países no comunitarios y el resto (765.346) provenían de países miembros de la UE.



Dentro de los países no comunitarios, 233.924 eran de nacionalidad marroquí y 101.535 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre del año pasado 69.260 trabajadores cotizantes, seguido de Colombia, que cuenta con 55.383 cotizantes.



El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (48.955), Ucrania (43.276), Paraguay (34.484), Pakistán (33.343), Perú (31.474) y Argentina (29.773).



Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 324.271, 97.011 y 62.321 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 56.444 y 47.603, y franceses y alemanes, con 44.020 y 39.262 afiliados.



CATALUÑA Y MADRID CONCENTRAN EL 44% DE LOS EXTRANJEROS



Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid han seguido concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, al sumar entre ambas el 44,3 por ciento del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 434.842 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 379.145.



Tras estas dos regiones se han situado Andalucía, con 231.600 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 205.530 ocupados; Canarias, con 94.564; Murcia, con 81.003; Baleares, con 66.715; Aragón, con 64.292; Castilla-La Mancha, con 58.360; País Vasco, con 57.481, y Castilla y León, con 50.720.



Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar 2017 han sido Galicia, con 32.641 extranjeros; Navarra, con 23.649; La Rioja, con 14.550; Asturias, con 13.170; Extremadura, con 11.535; Cantabria, con 10.837, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.541, y Ceuta, con 2.725.