Los pedidos a la industria extremeña crecen un 11,3%

La cifra de negocios de la industria se ha incrementado un 12,5 por ciento en Extremadura el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2016, mientras que las entradas de pedidos del sector han avanzado un 11,3 por ciento, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se ha incrementado un 7,5 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2016, mientras que las entradas de pedidos del sector han avanzado un 9,2 por ciento, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el dato de noviembre de 2017, la facturación de la industria encadena siete meses consecutivos de ascensos interanuales, aunque la tasa de noviembre se ha desacelerado 3,5 puntos en relación al crecimiento experimentado en octubre, que fue del 11 por ciento.



Por su parte, los pedidos del sector suman ya once meses consecutivos de aumentos interanuales. La tasa de noviembre es 2,5 puntos superior a la experimentada en octubre, cuando los pedidos de la industria subieron un 6,7 por ciento.



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria se ha incrementado un 7,3 por ciento el pasado mes de noviembre en tasa interanual, cuatro décimas menos que en octubre, mientras que los pedidos del sector han crecido un 8,8 por ciento, tasa 4,7 puntos superior a la de octubre.



En términos mensuales (noviembre de 2017 sobre octubre del mismo año) y excluyendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha repuntado un 1,2 por ciento, frente al retroceso del 0,3 por ciento del mes anterior y la subida del 1,5 por ciento de un año antes.



Por su parte, las entradas de pedidos se han incrementado un 3,6 por ciento en noviembre de 2017 respecto al mes anterior, en contraste con el retroceso del 4,2 por ciento del mes anterior y de la bajada del 0,9 por ciento de un año antes.



LA ENERGÍA LIDERA LAS VENTAS Y LOS PEDIDOS



Por sectores industriales, la energía fue la que más ha elevado sus ventas el pasado mes de noviembre, con un avance interanual del 14,6 por ciento, seguido de los bienes intermedios (+10,5%); los bienes de equipo (+6,4%); los bienes de consumo no duradero (+3,6%), y los bienes de consumo duradero (+0,8%).



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria ha aumentado en 16 de ellas en términos interanuales y sólo ha descendido en Navarra (-4,3%). Los mayores aumentos se han registrado en Baleares (+22,2%) y Asturias (+17,3%).



En cuanto a los pedidos, en noviembre de 2017 se han visto impulsados por la energía (+14,9%), los bienes intermedios (+12%), los bienes de equipo (+9%), los bienes de consumo no duradero (+4,8%) y los bienes de consumo duradero (+4,1%).



El pasado mes de noviembre, las entradas de pedidos han aumentado en 13 comunidades autónomas y retrocedieron en cuatro, principalmente en Navarra (-4,6%) y Castilla y León (-4%). Los mayores aumentos se producen en País Vasco (+31,6%), Asturias (+26,4%), Galicia (+26,2%) y Baleares (+21,6%).