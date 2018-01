La Creex valora con "cautela" la bajada del paro

03 enero 2018 | Publicado : 13:01 (03/01/2018) | Actualizado: 13:47 (03/01/2018)





El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha valorado con "cautela" la bajada del paro en diciembre en la región, ya que "no se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social, por lo que este descenso no se debe a la generación de empleo directo".



Asimismo, ha llamado la atención sobre la "importancia" de converger con los porcentajes medios de bajada que la media de España, y ha puesto de manifiesto, una vez más, la "necesidad" de "implicación" y "colaboración" entre los gobiernos regional y central.



Al mismo tiempo, Peinado ha exigido la puesta en marcha de medidas de choque específicas de "diferenciación positiva" desde el punto de vista tributario, para captar inversiones y fomentar el crecimiento empresarial de una región que "no puede competir en igualdad de condiciones por su déficit en infraestructuras", señala la Creex en nota de prensa.



DATOS



De igual modo, recuerda que Extremadura cerró el año 2017 con 111.385 parados, 9.751 menos que los registrados en 2016, después que el pasado mes de diciembre finalizase con 2.776 parados menos que noviembre.



También, incide en que en Extremadura, en diciembre el paro bajó un 2,43 por ciento respecto a noviembre, por encima de la media nacional, que fue del 1,77 por ciento, y que fue superior en los últimos doce meses, con una bajada porcentual del 8,05 por ciento, mientras la media nacional fue del 7,84 por ciento.



A su vez, por provincias, Badajoz cerró 2017 con 72.802 parados, 5.631 menos (-7,94%) que en 2016 tras bajar en 1.772 personas en noviembre (-2,38%), en tanto que Cáceres rebajó el desempleo en 4.120 personas (-9,65%), tras una bajada en diciembre de 1.004 personas (-2,54%).



De igual modo, por sexos, 2017 termina con 65.878 mujeres desempleadas, de ellas 6.403 son menores de 25 años, y 45.507 hombres, 6.461 de los cuales tenían menos de 25 años.



Mientras, por sectores, el desempleo bajó en diciembre especialmente en Servicios (2.197), seguido del colectivo Sin Empleo Anterior (615) y Agricultura (462), e Industria 4), pero subió en Construcción en 502 personas, recuerda la Creex.



De este modo, 2017 termina con 11.742 parados en Agricultura; 6.677 en Industria, 9.452 en Construcción, 75.459 en el sector servicios y 8.055 en el colectivo Sin Empleo Anterior.