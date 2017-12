El PP relaciona el "freno" del PIB con la "baja ejecución" de la Junta

28 diciembre 2017 | Publicado : 14:12 (28/12/2017) | Actualizado: 14:57 (28/12/2017)



El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Extremadura ha relacionado el freno al PIB regional en el tercer trimestre de 2017, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, con la "baja ejecución presupuestaria" de la Junta en programas "clave" para los sectores productivos de la comunidad autónoma.



Los 'populares' han calificado de "irrebatible" la desaceleración de la economía extremeña, que "pierde seis décimas con respecto al trimestre anterior, y se sitúa nueve décimas por debajo de la economía nacional, que alcanza el 3,1 por ciento", ha señalado el Grupo Parlamentario del PP en nota de prensa.



El portavoz de Economía del PP en la Cámara autonómica, Víctor Del Moral, ha criticado la "inacción" de la Junta para ejecutar partidas que crean riqueza y empleo, y ha afirmado que "la estadística acaba reflejando lo que se hace, o más bien, lo que no se hace con los presupuestos".



Del Moral ha destacado que, "en un trimestre que suele mostrar mayor crecimiento, nos quedamos seis décimas por debajo de la media". "En definitiva, algo tiene que ver que de los 100,2 millones de euros de la 'Sección 14. Consejería de Economía e Infraestructuras', sólo conste como obligado el 26,4% a 1 de diciembre de 2017, según se ha informado en la Comisión de Control de la Ejecución Presupuestaria celebrada hoy", ha explicado el diputado 'popular'.



Para el Grupo Parlamentario Popular, "no se entiende" que, en un momento "de recuperación", que "debería servir" para "aplicar con determinación todas las palancas y fondos disponibles", haya programas que "en el último mes del año sigan a cero".



Del Moral ha puesto sobre la mesa "ejemplos concretos" como "el Programa Regional de Liderazgo Empresarial, con 1,6 millones de euros intactos, el Programa Start Up de Extremadura, con 3 millones ejecutados al 0 por ciento o la Promoción e Incorporación de Talento Investigador, con 1,3 millones ejecutados también al 0 por ciento".



PROGRAMAS "INTACTOS"



"Las políticas de estímulo a la economía regional vía comercio y competitividad también reflejan una grave situación", según los 'populares'. Concretamente, "siguen intactos" programas como el Plan Renove de Muebles, Mercados de Abasto o las Ayudas a la contratación de Agentes Dinamizadores del Comercio, ha dicho Del Moral.



"Ni siquiera han retenido el crédito, y esto merece una explicación de la Junta", ha subrayado a continuación.



Por otra parte, el portavoz de Economía del Grupo Popular ha incidido en el gasto dirigido al Desarrollo Empresarial, que "contaba con 36,8 millones de euros de los que sólo constan obligaciones reconocidas por valor de 5,4 millones de euros a 30 de septiembre".



Para Del Moral, "es un hecho que, transcurridas tres cuartas partes del ejercicio 2017, los resultados de las políticas de la Junta en favor de las empresas y los autónomos han obtenido un pírrico 14,8%" del total de la inversión aprobada por la Asamblea de Extremadura en la Ley de Presupuestos para el ejercicio en curso.



"Llueve sobre mojado", ha aseverado el portavoz de Economía 'popular' en la Cámara autonómica, ya que en 2016 la ejecución de este programa se quedó en "un nefasto 21,7%", ha señalado.



El GPP ha hecho hincapié en que "durante el año 2016 se desaprovecharon cuatro de cada cinco euros que tenía a su disposición el gobierno de Fernández Vara para llevar a cabo actuaciones en favor del desarrollo empresarial de Extremadura".



"Así no es de extrañar que nuestro dinamismo empresarial siga bajo mínimos", ha reiterado Del Moral, quien se ha referido a la "divergencia que presenta la economía regional, muy por debajo de la media nacional".



Asimismo, ha recordado que "si los ejercicios anteriores se desaprovecharon 30 millones de euros en las políticas que más necesita Extremadura", el cierre de 2017 "no pinta mejor", teniendo en cuenta que "los fondos para el tejido empresarial presentan el peor estado de ejecución de toda la Junta", ha afirmado.