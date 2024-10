La Semana de Ajedrez Diputación Badajoz incluye un torneo y exhibición de Luis Fernández

Además, están previstos talleres escolares o inclusivos, conferencias o una exhibición del Maestro FIDE Luis Fernández Siles contra veinte rivales a la vez.



La colaboración de la Diputación de Badajoz con la Federación Extremeña de Ajedrez permite celebrar esta iniciativa que nació para promocionar esta actividad lúdica y deportiva que incentiva la capacidad de sus participantes.



Así, El Hospital Centro Vivo será el epicentro de toda la programación, que arranca este jueves con talleres de ajedrez para escolares de Badajoz por la mañana y uno de ajedrez inclusivo por la tarde. El viernes por la mañana volverán a desarrollarse talleres de ajedrez para escolares y por la tarde estarán abiertos al público en general.



El sábado a las 11,00 horas tendrá lugar la conferencia de ajedrez 'El mejor de los tiempos' con Antonio Gude, en la que se realizará un viaje ajedrecístico del siglo XX a cargo de este experto en temática ajedrecista, que ha desempeñado diferentes labores profesionales a lo largo de su vida como escritor, editor y director de revistas, conferenciante (Madrid, Ciudad de México, A Coruña o El Escorial), o traductor de más de doscientos libros, siempre con temática referente a los sesenta y cuatro escaques.



Asimismo, a las 18,00 será el turno de una exhibición de ajedrez con una simultánea de ajedrez por el Maestro FIDE Luis Fernández Siles, más conocido en las redes como 'Luisón' o 'Maestro Luisón' y en la que jugará contra veinte rivales a la vez, según indica la diputación pacense en nota de prensa.



El domingo a las 9,30 horas arrancará el VI Torneo de Ajedrez Diputación de Badajoz, que se disputará en modalidad de ajedrez rápido con 8 minutos y 3 segundos de incremento por jugada, con seis o siete rondas, dependiendo del número de participantes. Las inscripción al torneo es gratuita y limitada a las 100 primeras.



Los premios principales conceden 100 euros para el primer clasificado, 75 euros para el segundo y 50 para el tercero, todos ellos con trofeo, mientras que el cuarto está dotado de 30 euros y el quinto de 25 euros.



También habrá becas para el primer clasificado sub 8 (nacidos en 2016 y posteriores); para el primer clasificado sus 10 (nacidos en 2014 y posteriores); para el primer clasificado sub 12 (nacidos en 2012 y posteriores); para el primer clasificado sub 14 (nacidos en 2010 y posteriores); para el primer clasificado sub 16 (nacidos en 2008 y posteriores); y el primer clasificado sub 18 (nacidos en 2006 y posteriores), todas ellas de 25 euros de la Federación Extremeña de Ajedrez.



Del mismo modo, habrá premios especiales para la primera femenina, acumulable con otros premios; el primero de los veteranos nacidos en 1968 y anteriores y acumulable con otros premios; al primer clasificado sub 2000 ELO FIDE, primer clasificado sub 1800 ELO FIDE, primer clasificado sub 1600 ELO FIDE y al primer clasificado sub 1400 ELO FIDE, todos ellos dotados de libros.



En este sentido, la Diputación de Badajoz ha explicado que existen varios tipos de premios, los principales, los becados (para jugadores de sub 8 a sub 18) y especiales; y que solamente el premio femenino y el de veteranos son acumulables con otros premios, el resto siempre se obtendrá aquel de mayor cuantía.



Las becas se podrán usar para la participación de campamentos, torneos, cursos de tecnificación y otros cursos, realizados por la Federación Extremeña de Ajedrez durante la temporada 2024-2025.